Добрый день! Ищем рилсмейкера, который сможет отснять и смонтировать рилсы для инсты/телеграма для БЫТОВЫХ ТОВАРОВ (вакуумный упаковщик, блендер) Товар и реквизит предоставляем Оплата на Ваших условиях Просим откликаться кандидатов, у которых есть готовые видео/кейсы/портфолио с предметами из этой же сферы! - любые бытовые товары Ждем Вас ❤