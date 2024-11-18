Reels-мейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок27 просмотров
Добрый день! 
Ищем рилсмейкера, который сможет отснять и смонтировать  рилсы для инсты/телеграма  для БЫТОВЫХ ТОВАРОВ (вакуумный упаковщик, блендер) 
Товар и реквизит предоставляем 
Оплата на Ваших условиях 
Просим откликаться кандидатов, у которых есть готовые видео/кейсы/портфолио с предметами из этой же сферы! - любые бытовые товары  
Ждем Вас ❤
ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсовСъёмка видео
5 месяцев назад
guest_1732027961816
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Самвел
 
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Егор
 
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