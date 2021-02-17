Видео

ВидеомонтажЗакрыт18 заявок669 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать видео ролик о популярности видео контента. Видео должно быть от 15 до 30 секунд.

3 года назад
mimino2011
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание музыкального видео

    $4

    Необходим монтаж 3х минутного клипа в свободном стиле (анимация, абстракция, живая съемка, ...). Ознакомиться с треком: https://soundcloud.com/eljh/il-yusha-x-kamik-moy-ray Идея, как и материал, на ваш вкус.  Хочется чего-то, что будет гармонично смотреться, не топорно. Бюджет символичный, готов рассматривать начинающих фрилансеров.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наложить субтитры на видео

    Есть презентационное видео на английском языке про b2b проект в развлекательной индустрии, длина видео - 1,5 минуты. Есть текст, который в видео начитывается. Необходимо сделать монтаж видео, наложив текст в виде субтитров поверх видео с корректным хронометражом.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 20 превью для видео на Ютуб канал

    Ищу человека который делает превью, по которым хочется кликать. Нужны качественные превью по приемлемой цене. Если всё подойдёт, буду сотрудничать на постоянно основе. Присылайте примеры работ, и цены тематика видео под превью =  финансы, заработок в интернете

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж

    $5

    Приветствую всех. Снимаю короткие любительские ролики для Ютуба мин.на 10-20 о сельской жизни,вышлю материал для монтажа,желательно нарезать фрагменты,смонтировать их,местами добавить музыку,голосовые эффекты,ASMP,переходы,чтобы видео получилось интересным.Работа не сложная,творческая,но я сама не успеваю.Рассмотрю Ваше предложение и цену.Хотелось ...

    Видеомонтаж61 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дудл-Видео маркетинг

    Приветствую Коллеги! Нужно создать анимационное дудл-видео для проекта который оказывает услуги рекламной аналитики. Хронометраж примерно 1 минута. У меня есть текстовка и есть аудио-дорожка с диктором. Собственно на основе этой информации Вам нужно создать ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад