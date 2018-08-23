Необходима консультация в форме семинара для трёх человек по взаимодействию с государственными органами в детском учреждении (правила, нормы, права, обязанности, стандарты)
Правка договора
Необходимо поправить договор и убрать подводные камни
Заявки фрилансеров
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