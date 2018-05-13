Решить юридический вопрос по незаконно арестованному человеку.

Ситуация нестандартная. Человека арестовали, замучали в Лефортовской тюрьме до чистосердечного и пришли дело о гос.измене (15 лет тюрьмы)

Проблема в том что дело засекретили и не дают с ним ознакомиться никому, к человеку никого не пускают, не адвокатов ни родных.

В наличии есть аккаунт с балансом для публикации в онлайн СМИ

Нужно написать варинты решения ситуации чтобы посадить противную сторону по ст. 301 (незаконный арест), 303 (фальсификация докзательств).