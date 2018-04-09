Скачать документ с сайта Консультант

Нужно составить договор на инвестирование в торговлю криптовалютами, который будет завключаться между трейдером (управляющим, в моем лице) и инвестором. Особенности Средства инвестор будет передевать в криптовалютах (не в деньгах) Инвестор может открыть собственный счет (на свое имя) ...