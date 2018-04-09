Юрист по теме криптовалют

Юридические услугиЗакрыт3 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен юрист с опытом в криптовалютах, который составлял договора для команды - по распределению токенов и мотивации, имеет типовой договор и может составить такой договор с нуля

начните ответ с фразы "юрист"

укажите

1) опыт в этой теме

2) стоимость примерную или диапазон цен за составление договора

3) телеграм или скайп для связи

6 лет назад
Brunya
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад