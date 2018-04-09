Здраствуйте нужно создать документ оферту для интернет сервиса
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Добрый день. Необходимо составить договор публичной оферты для интернет магазина косметики. Договор плюс минус типовой. Сайт а также дполнительная информация по запросу. В заявках указываайте пожалуйста ориентировачную стоимость.
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