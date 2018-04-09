Договор публичной оферты

Юридические услугиЗакрыт9 заявок153 просмотра
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Добрый день. Необходимо составить договор публичной оферты для интернет магазина косметики. Договор плюс минус типовой. Сайт а также дполнительная информация по запросу. В заявках указываайте пожалуйста ориентировачную стоимость.

6 лет назад
bene25
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад