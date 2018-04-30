Захист прав громадян.

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Для надання послуг із захисту прав та інтересів громадян, у державних органах і в судах, консультацій, пояснень, оформлення позовних заяв, скарг та ін. потрібен кваліфікований юрист. На добровільних засадах.

6 лет назад
kamenskiy
Роман 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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