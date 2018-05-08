Зарегистрировать сайт как СМИ

Юридические услугиЗакрыт1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сайт СМИ FM - Возрождение Империи

нужно недорого зарегистрировать

кто сколько за это хочет?

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
  • Похожие заказы

  • Решить юридический вопрос по незаконно арестованному человеку.

    $7

    [url=https://yandex.ru/search/?lr=213&amp;text=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D1%84%D1%81%D0%B1]Ситуация[/url] нестандартная.  Человека арестовали, замучали в Лефортовской тюрьме до чистосердечного и пришли дело о гос.измене (15 лет тюрьмы) Проблема в том что дело засекретили и не дают с ним ознакомиться никому, к человеку никого не пускают, не ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Захист прав громадян.

    Для надання послуг із захисту прав та інтересів громадян, у державних органах і в судах, консультацій, пояснень, оформлення позовних заяв, скарг та ін. потрібен кваліфікований юрист. На добровільних засадах.

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Юрист по теме криптовалют

    Нужен юрист с опытом в криптовалютах, который составлял договора для команды - по распределению токенов и мотивации, имеет типовой договор и может составить такой договор с нуля начните ответ с фразы "юрист" укажите 1) опыт в этой теме 2) ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Договор публичной оферты

    Добрый день. Необходимо составить договор публичной оферты для интернет магазина косметики. Договор плюс минус типовой. Сайт а также дполнительная информация по запросу. В заявках указываайте пожалуйста ориентировачную стоимость.

    Юридические услуги9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Представление в суде - удаление контента с сайтов

    Есть американская компания – производитель компьютерных программ. На очень многих сайтах публикуют нелегальные ключи к программам. Задача – удалить данный контент.  Я вижу задачу примерно таким образом. Нужно подать иск в суд, добиться судебного решения по ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация по удалению негативных отзывов

    На сайтах [url=https://otzovik.com/]otzovik.com/[/url] и [url=https://irecommend.ru/]irecommend.ru/[/url] опубликованы негативные отзывы на продукцию компании. Задача – добиться удаления части негативных отзывов.  Переписка с администрацией сайта не дала результатов.  Требуется консультация юриста, который имел дело с данными сайтами, по поводу того, что можно сделать в ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить договор на инвестиции в торговлю криптовалютами

    $20

    Нужно составить договор на инвестирование в торговлю криптовалютами, который будет завключаться между трейдером (управляющим, в моем лице) и инвестором. Особенности Средства инвестор будет передевать в криптовалютах (не в деньгах) Инвестор может открыть собственный счет (на свое имя) ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад