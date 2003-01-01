ГМС Ливны, МФЦ

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Резюме.
Паршин Александр Александрович
Возраст – 22 года; пол – мужской.
Образование– высшее.
В 2013г.с отличием окончил Орловский Государственный университет (ОрелГТУ) по
специальности «Информационные системы и технологии».
Телефон:89103051112.
Ключевыенавыки.
Администрирование ОС: Windows XP, Windows 7,Windows Server 2008, CentOS, FREEBSD.
Программирование на Delphi (7.0/2007/2010) (в том числе написание cgi-скриптов длясайтов), php, JavaScript (включая библиотеки Jquery,Node.js), НТML, CSS, AJAX.
Программирование на С++ (включая библиотеки STL, BOOST,OpenGL,VCL).
Имею представление об XML+XSLT (использовалв HostCMS иотдельно).
Знаком с YiiFramework, 1C-Битрикс.
Проектирование и разработка корпоративныхинформационных систем (КИС), системавтоматизированного проектирования (САПР),автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), автоматизированных системуправления предприятием (АСУП).
Разработка веб-интерфейсов для CRM-систем.
Написание приложений, апплетов и сервлетов на Java.
Построение сайтов с использованием CMS: Wordpress, Drupal.
Работал с СУБД: Interbase, MySQL, MS SQL Server(2005 и 2008).
Работас изображениями в Gimp 2.3.
web-программист (php, Javascript,JQuery, Node.js), Delphi-программист, работас СУБД: MySQL, MS SQL Server2005(2008), Interbase.