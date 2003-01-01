ГМС Ливны, МФЦ

Резюме.

Паршин Александр Александрович

Возраст – 22 года; пол – мужской.

Образование– высшее.

В 2013г.с отличием окончил Орловский Государственный университет (ОрелГТУ) по

специальности «Информационные системы и технологии».

Телефон:89103051112.

Ключевыенавыки.

Администрирование ОС: Windows XP, Windows 7,Windows Server 2008, CentOS, FREEBSD.

Программирование на Delphi (7.0/2007/2010) (в том числе написание cgi-скриптов длясайтов), php, JavaScript (включая библиотеки Jquery,Node.js), НТML, CSS, AJAX.

Программирование на С++ (включая библиотеки STL, BOOST,OpenGL,VCL).

Имею представление об XML+XSLT (использовалв HostCMS иотдельно).

Знаком с YiiFramework, 1C-Битрикс.

Проектирование и разработка корпоративныхинформационных систем (КИС), системавтоматизированного проектирования (САПР),автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), автоматизированных системуправления предприятием (АСУП).

Разработка веб-интерфейсов для CRM-систем.

Написание приложений, апплетов и сервлетов на Java.

Построение сайтов с использованием CMS: Wordpress, Drupal.

Работал с СУБД: Interbase, MySQL, MS SQL Server(2005 и 2008).

Работас изображениями в Gimp 2.3.

web-программист (php, Javascript,JQuery, Node.js), Delphi-программист, работас СУБД: MySQL, MS SQL Server2005(2008), Interbase.