Дизайн, flash-анимация, рерайт/копирайт.

Заинтересована в работе в следующих направлениях:

Рерайт и копирайт:

- авторские статьи, тексты самых разных тем и направленностей

- SEO копирайтинг

- тексты продвигающие сайт

- контент для сайтов

- рекламные статьи

- пресс-релизы

- рерайт любой сложности на основе своего материала, на основе материала заказчика

- письма

- слоганы

- стихи, поздравления, в т.ч. в стихотворной форме.

Дизайн:

- упаковок, этикеток

- наружной рекламы

- макетов полиграфической продукции. Допечатная подготовка

- сайтов / элементов сайта (логотип, иконки, кнопки, шапка и пр.)

- интерфейсов игр, игровых полей.

- отрисовка в векторе изображений любой сложности

- разработка логотипов, фирменного стиля

- рисунок от руки, планшет

Flash:

- flash-анимация

- разработка интерактивных приложений (баннеры,реклама,презентации,спецэффекты и т.п.)

- flash элементы для сайтов ( шапки, заставки, открытки, и пр.).

Рисую все, но наиболее интересны проекты, связанные с гейм-индустрией: казуальные игры, приложения для соц. сетей и т.п.

Векторные программы: Adobe Illustrator

Растровые программы: Adobe Photoshop

Анимация: Flash

Быстро осваиваю программы по мере надобности.

Работаю быстро и качественно.