Заинтересована в работе в следующих направлениях:
Рерайт и копирайт:
- авторские статьи, тексты самых разных тем и направленностей
- SEO копирайтинг
- тексты продвигающие сайт
- контент для сайтов
- рекламные статьи
- пресс-релизы
- рерайт любой сложности на основе своего материала, на основе материала заказчика
- письма
- слоганы
- стихи, поздравления, в т.ч. в стихотворной форме.
Дизайн:
- упаковок, этикеток
- наружной рекламы
- макетов полиграфической продукции. Допечатная подготовка
- сайтов / элементов сайта (логотип, иконки, кнопки, шапка и пр.)
- интерфейсов игр, игровых полей.
- отрисовка в векторе изображений любой сложности
- разработка логотипов, фирменного стиля
- рисунок от руки, планшет
Flash:
- flash-анимация
- разработка интерактивных приложений (баннеры,реклама,презентации,спецэффекты и т.п.)
- flash элементы для сайтов ( шапки, заставки, открытки, и пр.).
Рисую все, но наиболее интересны проекты, связанные с гейм-индустрией: казуальные игры, приложения для соц. сетей и т.п.
Векторные программы: Adobe Illustrator
Растровые программы: Adobe Photoshop
Анимация: Flash
Быстро осваиваю программы по мере надобности.
Работаю быстро и качественно.