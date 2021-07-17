ОПЫТ РАБОТЫ
ООО “КарОператор Инжиниринг"
июнь 2010 – октябрь 2010 Web-разработчик
• Создание высоконагруженной системы
ООО "ADPtech"
сентябрь 2009 – июнь 2010. PHP-разработчик
• Создание нагруженной системы
• Верстка сайта и создание CMS
ООО "FlightArt"
Апрель 2009 – наст.вр. Web-разработчик
• Создание сайтов на системе TWL
Фриланс
апрель 2007 - сентябрь 2009 Web-разработчик
• Верстка и постановка сайтов на различные CMS
ООО "Progressive Media"
июль 2008 - октябрь 2009 Web-разработчик
• Верстка и постановка сайтов на различные CMS
• Приоритетная работа с 1C: Bitrix
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2006 - июнь 2009 Московский Областной Промышленно Экономический Колледж
• факультет "ПОВТАС"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Отлично PHP, HTML/CSS, JavaScript, AJAX, SQL, средний уровень C/C++, Java, Delphi, Perl, LISP.
• большой опыт с такими CMS как WordPress, Bitrix, TWL, IBPforum.
• Создание узконаправленных CMS.
• Опыт работы с MVC моделью и ООП.
СЕРТИФИКАТЫ
• сертификат Bitrix
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• английский, свободно