Daodewh

Евгений Daodewh

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Прогаю

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО “КарОператор Инжиниринг"

июнь 2010 – октябрь 2010 Web-разработчик

• Создание высоконагруженной системы

ООО "ADPtech"

сентябрь 2009 – июнь 2010. PHP-разработчик

• Создание нагруженной системы

• Верстка сайта и создание CMS

ООО "FlightArt"

Апрель 2009 – наст.вр. Web-разработчик

• Создание сайтов на системе TWL

Фриланс

апрель 2007 - сентябрь 2009 Web-разработчик

• Верстка и постановка сайтов на различные CMS

ООО "Progressive Media"

июль 2008 - октябрь 2009 Web-разработчик

• Верстка и постановка сайтов на различные CMS

• Приоритетная работа с 1C: Bitrix

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2006 - июнь 2009 Московский Областной Промышленно Экономический Колледж

• факультет "ПОВТАС"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Отлично PHP, HTML/CSS, JavaScript, AJAX, SQL, средний уровень C/C++, Java, Delphi, Perl, LISP.

• большой опыт с такими CMS как WordPress, Bitrix, TWL, IBPforum.

• Создание узконаправленных CMS.

• Опыт работы с MVC моделью и ООП.

СЕРТИФИКАТЫ

• сертификат Bitrix

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• английский, свободно

HTML-верстка
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Веб-программирование
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