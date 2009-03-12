Dmitriy165

Алексей, справился с поставленой задачей на отлично, верстка действительно была сделана в течении 2-3 часов, установка движки и натяжки диза сделана в течении 7 часов, все пожелания учтены, ни каких нареканий не было все быстро и качественно!!! Советую! Буду еще заказывать у него!!!