Dmitriy165

Добрый день! Необходима доработать VirtueMart 2,0, 1) в карточках товара есть отзывы, но как их оставлять не понятно, нужно доделать возможность оставлять отзывы о товаре в карточке товара без регистрации (переходим на вкладку отзывы ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Добрый день! Нужно в почти готовый проект реализованный на netcat внести правки и доделать его. Поправить в дизайне 1) убрать картинка в названии меню, 2) сменить шрифт у меню, поправить крособраузерность, прикрепить вывод ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день! Необходим допил drupal по функционалу, нужно сделать так, что б была возможность проставлять галочки в админки сайта для товаров которые нужны для выгрузки в yml файл для Ямаркета и соответственно формирования этого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день! Нужно сделать Интернет-Магазин Автозапчастей с загрузкой товара путем Excel. Сроки обсуждаются! ТЗ Интернет-магазина запчастей Форд 1)Цвета: Синий, голубой, серый 2)Взять за основу сайт: http://www.exist.ru/ (блоки и их расстановка) ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн для интернет-магазина по медицискому оборудованиюДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо сверстать и прекрутить готовый дизанй на движек webasyst, дизайн не сложный без навротов.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Необходим дизайн сайта в зжатые сроки 2-3 дня, дизайн предпологается без наворотов, дизайн нуже для CMS джумла, имеется ТЗДизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно прикрутить новый диз к существующему инет-магазину на движке webasyst. Дизайн есть готовый, все исходники имеются.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Ищу специалиста, необходимо сверстать дизайн и прикрутить его к сайту, дизайн довольно простой, движка пока нет, но могу принять Ваше предлажение по движкам (бесплатным) для Вашего удобства, дизайн существует в PSD формате. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад