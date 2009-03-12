Dmitriy165

Дмитрий Dmitriy165

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка VirtueMart 2,0

    $50

    Добрый день! Необходима доработать VirtueMart 2,0, 1) в карточках товара есть отзывы, но как их оставлять не понятно, нужно доделать возможность оставлять отзывы о товаре в карточке товара без регистрации (переходим на вкладку отзывы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Задача для специалиста по cms netcat

    $100

    Добрый день! Нужно в почти готовый проект реализованный на netcat внести правки и доделать его. Поправить в дизайне 1) убрать картинка в названии меню, 2) сменить шрифт у меню, поправить крособраузерность, прикрепить вывод ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка yml-файла для Ямаркета Drupal

    $100

    Добрый день! Необходим допил drupal по функционалу, нужно сделать так, что б была возможность проставлять галочки в админки сайта для товаров которые нужны для выгрузки в yml файл для Ямаркета и соответственно формирования этого ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин Автозапчасти

    $1000

    Добрый день! Нужно сделать Интернет-Магазин Автозапчастей с загрузкой товара путем Excel. Сроки обсуждаются! ТЗ Интернет-магазина запчастей Форд 1)Цвета: Синий, голубой, серый 2)Взять за основу сайт: http://www.exist.ru/ (блоки и их расстановка) ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Добрый день! Необходим дизайн сайта в зжатые сроки 2-3 дня, дизайн предпологается без наворотов, дизайн нуже для CMS джумла, имеется ТЗ

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка

    $250

    Нужно прикрутить новый диз к существующему инет-магазину на движке webasyst. Дизайн есть готовый, все исходники имеются.

    Webasyst
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать дизайн и прикрутить его к сайту

    $100

    Добрый день! Ищу специалиста, необходимо сверстать дизайн и прикрутить его к сайту, дизайн довольно простой, движка пока нет, но могу принять Ваше предлажение по движкам (бесплатным) для Вашего удобства, дизайн существует в PSD формате. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Доработка VirtueMart 2,0
Очень доволен сотрудничеством - задачи ставились четко, оплата сразу, всегда на связи. Рекомендую!
Работы выполнялись в срок, все наши пожелания были учтены!
Ответный отзыв
starki
Игорь 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$170
10 баллов
12 лет назад
Задача для специалиста по cms netcat
Вполне адекватный заказчик. Никаких проблем ни с оплатой, ни с ТЗ. Все вопросы решаются.
Весьма доволен работой исполнителя, все было сделано в срок и оговоренную сумму, были предложения от Игоря, которые он реализовал. Теперь проект функционирует, как нужно. Огромное спасибо, все советую.
Ответный отзыв
alex-dir
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Сверстать дизайн и прикрутить его к сайту
Серьезный заказчик! Стоимость заказа - соответствует его сложности. Правильно излагает требования. Рекомендую с ним работать и сам надеюсь на дальнейшие заказы.
Алексей, справился с поставленой задачей на отлично, верстка действительно была сделана в течении 2-3 часов, установка движки и натяжки диза сделана в течении 7 часов, все пожелания учтены, ни каких нареканий не было все быстро и качественно!!! Советую! Буду еще заказывать у него!!!
Ответный отзыв