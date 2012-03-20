Kolonat

Олег Kolonat

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Установить Шоп-Скрипт
Оплатой доволен, сразу и в полном размере. 10 баллов
Все очень быстро и качественно
Ответный отзыв
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Установка ЦМС на 10 различных сайтов
DrupalJoomlaPHPWordPress
Хороший заказчик. Задача поставлена чётко оплата произведена вовремя. С удовольствием буду продолжать сотрудничество.
Исключительно положительные эмоции от совместной работы. Все сделано быстро и аккуратно и раньше срока. Настоящий профессионал.
Ответный отзыв