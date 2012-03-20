Нужен парсер данных с сайтов в csv файл для закачки в Шоп скрипт первый сайт burguy . ru
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется парсинг нескольких сайтов в csv файл, либо в 1с торговля 8 первый сайт vasheron.ru жду предложений и описания работы парсера. Желательно объединение парсинга всех сайтов в единую оболочкуВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать 2 логотипа для сайта. Несложные. Подробности в личку заинтересовавшимся.Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт12 лет назад
модуль для интеграции в магазин витрины другого интернет-магазина. Нюансы работы обговариваются с исполнителем.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доработать русификацию цмс, интегрировать отечественные системы оплаты... Желательно если будет начало плодотворного сотрудничестваВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна программа парсер для следующих сайтов www.bask.ru www.start1.ru www.beurer.com/web/ru/index.php Нужен парсер для интернет-магазина (WebAsyst). Парсить: - название - описание (характеристики) - краткое описание - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Спарсить каталог продукции с сайта http://www.oppomedical.ru/Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
дистрибутив закачан на хостингСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Простой парсер товаров с характеристиками с сайта в таблицу Эксель и фото в папку Несколько сайтов...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт13 лет назад
Скрипт на основе Яндекс карт должен по 2 заданным точкам (точки задаются как на карте так и текстовом виде) считать длину маршрута и рассчитывать стоимость поездки исходя из имеющихся тарифов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Данная обработка должна запускаться из 1С8, парсить сайты поставщиков, брать информацию о товарах для пополнения справочника товары в "1С"Базы данныхнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны парсеры сайтов bask.ru и atemi.ru в Excel. Полная информация о товаре с фото. Предлагайте цену за каждый сайтВеб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать парсер сайта adrenalin.ru в формате xml. Нужен каталог - описание краткое и полное, артикул цена и изображения товараВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
К имеющемуся хостингу подцепить домен и установить джумлу. Оплата ЯД.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт агенства недвижимости. Основа - база поиска объектов с критериями отбора, возможностью добавления полей, привязкой объектов к карте, возможностью автоматической загрузки списка объявлений из Excel. что то типа циан, но с бОльшим набором функций. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
ISP Manager. установить шопскрипт вебассист (установщик имеется) и джумла.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Цмс - веб ассист шоп... хостинг на рег.руПрочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайта детского сада надо на главной странице: опубликовать 2 меню вставить в шаблон фото и логотип садикаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Настройка меню, простенький шаблонСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
На 1 хостинге установить цмс на 10 сайтов. PHP ProBID, Bitrix, Webassyst Shop, Wordpress, Drupal, Joomla... срок минимальный, ставку за все прошу. оплата сразу на мобильный, либо куда скажете через терминал оплаты.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад