Здравствуйте! Необходимо нарисовать стильный 3-D cover бесплатного видеокурса для подписной страницы! Кавер должен быть выполнен в виде коробки с открытой крышкой, пример: http://1popov.ru/disc20/ Все подробности при личном общении! Просьба обращаться тем исполнителям, у кого есть опыт подобной работы (результаты можно ...