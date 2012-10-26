Marta7509

Марта Marta7509

 
50 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Web дизайнер, администратор сайтов

    $1000

    На постоянной основе требуется Web дизайнер, програмист,администратор сайтов. Разработка и сопровождение сайтов: - сайт под ключ, сайт с нуля, поддержка сайтов - WordPress, в дальнейшем Битрикс. Должностные обязанности - дизайн новых и редизайн существующих сайтов; CMS - верстка ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLCSSБитриксFlash
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по техническому обслуживан. сайта на WP

    $500

    Требуется специалист по техническому обслуживанию сайта на WP. На постоянной основе. -Обработка текстового, графического и табличного контента; - Изменение элементов дизайна сайта, редизайн сайта; - Изменения в программных модулях сайта, программирование; - Создание дополнительных форм ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание страницы Lеnding Page+контекстная реклама

    Необходимо создать страницы Linding Page на WP (плагин установлен) и запустить контекстную рекламу.Бюджет по договоренности. Тематика женская красота, омоложение, тренинги. Пишите сроки и бюджет.

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание простого видео ролика

    Необходимо создать несложный видеоролик продолжительностью 2-3 минуты. Исходники - презентация Powerpoint, текст. Необходимо добавить спец эффекты, наложить подходящую музыку. Есть пример. подробности в переписке. Стоимость и сроки?

    PowerPoint
    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание обложки для электронной книги

    $50

    Создание обложки для электронной книги Необходимо создать обложку для электронной книги! Обложка должна быть стильной и красивой! Тема: Личные финансы. Как выбраться из долговой ямы. Естественно, изображение на обложке должно соответствовать содержанию Также на обложке должна присутствовать фамилия автора — ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать стильный 3D-cover

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать стильный 3-D cover бесплатного видеокурса для подписной страницы! Кавер должен быть выполнен в виде коробки с открытой крышкой, пример: http://1popov.ru/disc20/ Все подробности при личном общении! Просьба обращаться тем исполнителям, у кого есть опыт подобной работы (результаты можно ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад