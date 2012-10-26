На постоянной основе требуется Web дизайнер, програмист,администратор сайтов. Разработка и сопровождение сайтов: - сайт под ключ, сайт с нуля, поддержка сайтов - WordPress, в дальнейшем Битрикс. Должностные обязанности - дизайн новых и редизайн существующих сайтов; CMS - верстка ...
- $1000Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется специалист по техническому обслуживанию сайта на WP. На постоянной основе. -Обработка текстового, графического и табличного контента; - Изменение элементов дизайна сайта, редизайн сайта; - Изменения в программных модулях сайта, программирование; - Создание дополнительных форм ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать страницы Linding Page на WP (плагин установлен) и запустить контекстную рекламу.Бюджет по договоренности. Тематика женская красота, омоложение, тренинги. Пишите сроки и бюджет.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать несложный видеоролик продолжительностью 2-3 минуты. Исходники - презентация Powerpoint, текст. Необходимо добавить спец эффекты, наложить подходящую музыку. Есть пример. подробности в переписке. Стоимость и сроки?Видеомонтаж18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Создание обложки для электронной книги Необходимо создать обложку для электронной книги! Обложка должна быть стильной и красивой! Тема: Личные финансы. Как выбраться из долговой ямы. Естественно, изображение на обложке должно соответствовать содержанию Также на обложке должна присутствовать фамилия автора — ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать стильный 3-D cover бесплатного видеокурса для подписной страницы! Кавер должен быть выполнен в виде коробки с открытой крышкой, пример: http://1popov.ru/disc20/ Все подробности при личном общении! Просьба обращаться тем исполнителям, у кого есть опыт подобной работы (результаты можно ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад