Нужен специалист по 1С Битрикс. Задача: профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с 1С Битрикс + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Просьба скидывать свои предложения в приват и обязательно ссылки на Ваши ...