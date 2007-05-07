Minoltry

Гость Minoltry

 
47 летУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка дизайна и интеграция с 1С Битрикс

    $250

    Нужен специалист по 1С Битрикс. Задача: профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с 1С Битрикс + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Просьба скидывать свои предложения в приват и обязательно ссылки на Ваши ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание шаблона WebAsyst ShopScript

    $250

    Есть верстка дизайна интернет магазина (дизайн главной страницы, страницы каталога товаров, детальная страница товара? корзина). Необходимо прикрутить сверстанный дизайн страниц к движку (создать шаблон WebAsyst ShopScript). Просьба присылать свои предложения (сроки, стоимость), обязательно с примерами ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикрутка дизайна к webasyst shop script

    Есть готовый дизайн интернет магазина (дизайн главной страницы, страницы каталога товаров, детальная страница товара). Необходимо сверстать и прикрутить к webasyst shop script. Просьба присылать свои предложения, обязательно с примерами своих работ.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать фотографии швейных машин

    $70

    Необходимо обработать фотографии швейных машин - сделать их на темном фоне (Пример оригинальной и обработанной фотографии прилагается). Количество фотографий - 194 шт. Ждем предложения по цене и срокам выполнения работы.

    Обработка фотографий60 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание флеш элементов для сайта

    Необходимо создать флеш элементы для сайта (флеш баннеры, меню сайта на флеше). Детали по заданию - при переписке, просьба давать ссылки на свои работы, опыт работы приветствуется. Данным проектом в идеале хотим найти творческого исполнителя ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка дизайна и интеграция с 1С Битрикс

    $250

    Есть готовый дизайн, есть четкая структура сайта. Интересует профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с Битриксом + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Сайт на трех языках (русский, украинский, английский). Просьба скидывать свои ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание онлайн сервиса

    Необходимо создание сервиса, по функционалу подобного i.ua, но конкретно с такими сервисами: каталог магазины контекстная реклама внутренняя банерная сеть объявления почтовый сервис народ (социальная сеть) новости статьи форум блоги фото видео Готов рассмотреть предложения от специалистов, имеющих опыт в создании подобных сервисов желательно с примерами. Предложения просьба писать в ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка дизайна и интеграция его с Битриксом

    $250

    Есть готовый дизайн, есть четкое ТЗ на разработку. Интересует профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с Битриксом + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Сайт на двух языках (русский и украинский). Просьба скидывать ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка Shop Script Premium

    Необходимо доработать движок Shop Script Premium таким образом, чтобы каталог товаров формировался не только по названиям категорий и подкатегорий но и отдельно по производителям. Например как здесь: http://jam-music.com.ua/catalogue.php

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка CMS для двух проектов

    Необходимо настроить систему управления контентом для двух различных проектов, находящиеся на одном физическом сервере, использующих (частично) одну базу данных. Рассматривается вариант использования Битрикс-Стандарт, но возможно использование предложенной Вами CMS, которая в полной мере сможет выполнять ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • HTML - верстка дизайна

    Необходимо правильно сверстать готовые PSD файлы для двух сайтов (по 2 страницы для каждого сайта: главная и дочерняя). с учетом кроссплатформенности.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад