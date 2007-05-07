Нужен специалист по 1С Битрикс. Задача: профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с 1С Битрикс + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Просьба скидывать свои предложения в приват и обязательно ссылки на Ваши ...
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть верстка дизайна интернет магазина (дизайн главной страницы, страницы каталога товаров, детальная страница товара? корзина). Необходимо прикрутить сверстанный дизайн страниц к движку (создать шаблон WebAsyst ShopScript). Просьба присылать свои предложения (сроки, стоимость), обязательно с примерами ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть готовый дизайн интернет магазина (дизайн главной страницы, страницы каталога товаров, детальная страница товара). Необходимо сверстать и прикрутить к webasyst shop script. Просьба присылать свои предложения, обязательно с примерами своих работ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $70
Необходимо обработать фотографии швейных машин - сделать их на темном фоне (Пример оригинальной и обработанной фотографии прилагается). Количество фотографий - 194 шт. Ждем предложения по цене и срокам выполнения работы.Обработка фотографий60 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать флеш элементы для сайта (флеш баннеры, меню сайта на флеше). Детали по заданию - при переписке, просьба давать ссылки на свои работы, опыт работы приветствуется. Данным проектом в идеале хотим найти творческого исполнителя ...Анимация18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть готовый дизайн, есть четкая структура сайта. Интересует профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с Битриксом + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Сайт на трех языках (русский, украинский, английский). Просьба скидывать свои ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание сервиса, по функционалу подобного i.ua, но конкретно с такими сервисами: каталог магазины контекстная реклама внутренняя банерная сеть объявления почтовый сервис народ (социальная сеть) новости статьи форум блоги фото видео Готов рассмотреть предложения от специалистов, имеющих опыт в создании подобных сервисов желательно с примерами. Предложения просьба писать в ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть готовый дизайн, есть четкое ТЗ на разработку. Интересует профессиональная верстка дизайна и не менее профессиональная интеграция его с Битриксом + настройка структуры сайта согласно ТЗ. Сайт на двух языках (русский и украинский). Просьба скидывать ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать движок Shop Script Premium таким образом, чтобы каталог товаров формировался не только по названиям категорий и подкатегорий но и отдельно по производителям. Например как здесь: http://jam-music.com.ua/catalogue.phpИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо правильно сверстать дизайн сайта в PSD и интегрировать с "Битриксом. Стандарт" Опыт в верстке и интеграции обязателен, просьба указывать свои работы, стоимость и сроки.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо правильно сверстать дизайн сайта в PSD для системы Битрикс. Опыт в верстке под Битрикс - обязателен. Рассматриваться будут только предложения с примерами работ.HTML-верстка7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо настроить систему управления контентом для двух различных проектов, находящиеся на одном физическом сервере, использующих (частично) одну базу данных. Рассматривается вариант использования Битрикс-Стандарт, но возможно использование предложенной Вами CMS, которая в полной мере сможет выполнять ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо правильно сверстать готовые PSD файлы для двух сайтов (по 2 страницы для каждого сайта: главная и дочерняя). с учетом кроссплатформенности.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад