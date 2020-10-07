Pryyt

Василий Протов Pryyt

 
27 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер на Php

    Добрый день, есть парсер сайта [url=http://kazanexpess.ru/]kazanexpess.ru[/url] До сих пор всё работало хорошо, но видимо что-то поменяли на сайте, и теперь при запуске парсера во всех окнах следующая информация (скрин прикрепляю) и на выходе получаются пустые таблицы. Ранее ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать переверстку страниц сайта на 1С Битрикс по готовым макетам

    Макеты в фигме есть. Скину откликнувшимся полное тз. Условия: 1. Работаем по постоплате 3. Работать через гит и "пушить" изменения ежедневно, чтобы понимать, что работа двигается. 4. Быть на связи в рабочее время с 10:00 по 19:00 по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мобильную версию сайта

    Создать мобильную версию сайта умелецъ.рф. Примеры мобильных версий, которые считаю хорошо реализованными: gor-master.ru masterabyta.ru Сайт подключен к роистат, желательно сразу подключить мобильную версию (подмена номера на сайте и формы захвата) к роистат.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка таргета в инстаграм

    Добрый день.  Есть магазин в инсте, раньше сами запускали таргет, результат был, но слабый, летом не работали так как не сезон, и были свои заботы. Сейчас хотим запустится заново,  хотел бы запустить таргет, возможно еще какие-то ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужна верстка на vue.js

    Надо разработать на Vue фронт для сайта + подключить анимацию (но если по ней проблема – сами сделаем) Фронт покажу во время обсуждения деталей Интересует Личный кабинет Вкладка User Чуть позже будет описание анимации

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен макрос из CSV в Word

    Нужно написать макрос для CSV файла. Есть сложности файла: 1. нужно брать данные не из всех колонок (убрать все колонки +-) а также пропускать пустые колонки. 2. всегда использовать данные верхней колонки с названием, и данные из той ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка на Angular

    ТЗ прикрепил, нужно, чтобы вы заменили графики на 1 вкладке – агрорасчеты (делаете сохранение страницы и внедряете новый график), далее я показываю вашу работу бекендщику и уже решим что делать с другими графиками. Пишите цену и ...

    Angular
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel

    Нужно сделать доработки по ТЗ ​​ Сайт: [url=https://www.oneclick.uz/]https://www.oneclick.uz/[/url]​​ ТЗ​ прикрепил

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Люди в канал телеграм

    Добрый день! Необходимо расширить канал в телеге. Направление узкое и есть база в ексель (25к) половину номеров стационарных и из оставшихся процентов у 30 есть телеграм. Их и необходимо добавит в канал. Сделать все грамотно, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Калькулятор для сайта Wordpress

    Строительной компании нужно сделать калькулятор на сайт. По структуре как он будет работать – файл во вложении. Также ссылка на пример: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fb-h-c.ru%2Fcalculator%2F]b-h-c.ru/calculator/[/url] – аналогичный калькулятор, который нам нужен, за исключений мелких изменений и данных. Просьба рассчитать примерный ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ряд доработок и изменений на OCStore 2.3

    Магазин стоит на OcStore 2.3 Ищу грамотного адекватного разработчика для реализации задумок и доработок. С радостью выслушаю вашу адекватную критику и рекомендации по доработкам. Что требуется: 1) допилить связку с 1с. все уже реализовано на стороне 1с, нужно лишь ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать плагин Wordpress

    Нужно доработать плагин для Wordpress Яндекс.Турбо ( [url=https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/]https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/[/url] ). ТЗ что именно требуется в прикрепленном файле. В заявке сразу же пишите примерную стоимость работы. В идеале еще чтобы плагин работал без jQuery, поэтому напишите стоимость по ТЗ и насколько она ...

    WordPressjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка сайта на WordPress

    Требуется донастройка сайта: Тема buddyboss+ плагин buddyboss platform – донастройка Modern Calendar – донастройка: права на создание мероприятий в зависимости от ролей и подписок пользователей (через memberpress – настройка подписок и доступов + membership) LearnDash – настройка ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Android-приложение для управления устройством по BLE

    Необходимо разработать приложение под Android, которое должно управлять внешним устройством и получать от него его статус по BLE. Устройство имеет 2 датчика, информацию от которых необходимо отображать, а также 4 исполнительных устройства, органы управления для ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить доработки по сайту Bitrix

    Добрый день! На сайте (интернет-магазин) нужно выполнить доработки, а именно: При формировании заказа товара добавить ячейки "НДС" и "Без НДС Добавить кнопку "Купить в один клик" Сделать возможность скачивания счета с сайта. Сейчас сайт формирует счет, но скачать его ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Diatchenko_Alice
Алина 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$50
10 баллов
3 года назад
Настройка таргета в инстаграм
Четкая постановка задачи, оперативно представленные новые материалы для работы, готовность быстро отвечать на запросы с рекламы (всегда говорю, что это очень важно, т.к. немало клиентов теряется на этапе затянувшегося фидбэка) и порядочность. Рекомендую!
Алина отличный специалист! Быстро взялась за настройку таргета и это сразу дало результат! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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