Добрый день, есть парсер сайта [url=http://kazanexpess.ru/]kazanexpess.ru[/url] До сих пор всё работало хорошо, но видимо что-то поменяли на сайте, и теперь при запуске парсера во всех окнах следующая информация (скрин прикрепляю) и на выходе получаются пустые таблицы. Ранее ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Макеты в фигме есть. Скину откликнувшимся полное тз. Условия: 1. Работаем по постоплате 3. Работать через гит и "пушить" изменения ежедневно, чтобы понимать, что работа двигается. 4. Быть на связи в рабочее время с 10:00 по 19:00 по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен вот такой сайт https://torosyan.info с минимальными изминениями. Сколько это будет стоять?Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! [url=http://wivactive.com/]wivactive.com/[/url]. Есть страницы этого сайта в формате j.son нужно разместить этот сайт созданный с использованием DIVI+Wordpress+Woocommerce на моем хостинге .Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Создать мобильную версию сайта умелецъ.рф. Примеры мобильных версий, которые считаю хорошо реализованными: gor-master.ru masterabyta.ru Сайт подключен к роистат, желательно сразу подключить мобильную версию (подмена номера на сайте и формы захвата) к роистат.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть магазин в инсте, раньше сами запускали таргет, результат был, но слабый, летом не работали так как не сезон, и были свои заботы. Сейчас хотим запустится заново, хотел бы запустить таргет, возможно еще какие-то ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо разработать на Vue фронт для сайта + подключить анимацию (но если по ней проблема – сами сделаем) Фронт покажу во время обсуждения деталей Интересует Личный кабинет Вкладка User Чуть позже будет описание анимацииHTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать макрос для CSV файла. Есть сложности файла: 1. нужно брать данные не из всех колонок (убрать все колонки +-) а также пропускать пустые колонки. 2. всегда использовать данные верхней колонки с названием, и данные из той ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ прикрепил, нужно, чтобы вы заменили графики на 1 вкладке – агрорасчеты (делаете сохранение страницы и внедряете новый график), далее я показываю вашу работу бекендщику и уже решим что делать с другими графиками. Пишите цену и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать доработки по ТЗ Сайт: [url=https://www.oneclick.uz/]https://www.oneclick.uz/[/url] ТЗ прикрепилВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо расширить канал в телеге. Направление узкое и есть база в ексель (25к) половину номеров стационарных и из оставшихся процентов у 30 есть телеграм. Их и необходимо добавит в канал. Сделать все грамотно, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Написать и доработать плагины WordPress Доработки связаны с Woocommerce ТЗ ПрикрепилЗакрыт3 года назад
Строительной компании нужно сделать калькулятор на сайт. По структуре как он будет работать – файл во вложении. Также ссылка на пример: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fb-h-c.ru%2Fcalculator%2F]b-h-c.ru/calculator/[/url] – аналогичный калькулятор, который нам нужен, за исключений мелких изменений и данных. Просьба рассчитать примерный ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Магазин стоит на OcStore 2.3 Ищу грамотного адекватного разработчика для реализации задумок и доработок. С радостью выслушаю вашу адекватную критику и рекомендации по доработкам. Что требуется: 1) допилить связку с 1с. все уже реализовано на стороне 1с, нужно лишь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сайт не работает. Поддержка хостинга говорит, что надо оптимизировать код. Сайт на lavarel.Закрыт3 года назад
Нужно доработать плагин для Wordpress Яндекс.Турбо ( [url=https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/]https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/[/url] ). ТЗ что именно требуется в прикрепленном файле. В заявке сразу же пишите примерную стоимость работы. В идеале еще чтобы плагин работал без jQuery, поэтому напишите стоимость по ТЗ и насколько она ...Закрыт3 года назад
Требуется донастройка сайта: Тема buddyboss+ плагин buddyboss platform – донастройка Modern Calendar – донастройка: права на создание мероприятий в зависимости от ролей и подписок пользователей (через memberpress – настройка подписок и доступов + membership) LearnDash – настройка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать приложение под Android, которое должно управлять внешним устройством и получать от него его статус по BLE. Устройство имеет 2 датчика, информацию от которых необходимо отображать, а также 4 исполнительных устройства, органы управления для ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! На сайте (интернет-магазин) нужно выполнить доработки, а именно: При формировании заказа товара добавить ячейки "НДС" и "Без НДС Добавить кнопку "Купить в один клик" Сделать возможность скачивания счета с сайта. Сейчас сайт формирует счет, но скачать его ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Необходимо выполнить проверку сайта на уязвимости. Подробности по запросу.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад