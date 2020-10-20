Safronova1802

Требуется программист для выполнения различных задач на интернет-магазинах, работающих на платформе Битрикс. Необходима помощь в доработке и оптимизации сайтов.
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наладить сервис 'долями' от Тинькофф банка на сайте, использующем платформу Bitrix. Специалисты банка предоставляют техническую поддержку, что упростит процесс настройки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
нужен программист, который сможет настроить обновление на сайте остатков (сайты на bitrix), и настроить кнопку оформления рассрочкиСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
есть файлы с актуальными остатками товара, нужно настроить выгрузку остатков на сайт (чтобы наличие товара обновлялось на сайте, как минимум 1 раз в день)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно обновить шесть сайтов (на базе bitrix) до версии https://enext.altop.pro/ (чтобы весь функционал работал) , с сохранением всех индивидуальных особенностей сайтов, и устранить все возникающие ошибки. + бэкап и php на всех сайтахТестирование сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно обновить сайты до последней платной версии, устранить все возникающие ошибки, и наладить платежную систему. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
нужно по каждому типу оборудования сделать базовое изображение (около 60 штук). Должно получится несколько типов изображений, которые будут изменяться по размерам в соответствии с данными о конкретном оборудовании. Фото оборудования во вложении3D-графика9 заявокЗакрыт4 года назад
нужно сделать дизайн оборудования для игры,образец во вложении, фото оборудования прикрепляю около 60 элементовРазработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать следующее: Визуал помещения (стены, ворота, окна). Объекты: По каждому типу сделать базовое изображение (около 60 штук). Должно получится несколько типов изображений, которые будут изменяться по размерам в соответствии ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать игру «Собери свой автосервис»: клиент выбирает площадь, поделенную по секторам. В ней он может поставить стену, ворота, снабдить его необходимым оборудованием из нашего ассортимента. При выборе оборудования, оно должно добавляться в ...Разработка игр1 исполнительЗавершен4 года назад
необходимо создать модуль по обратной связи с клиентами. Создать смайлы в карточке товара. 1-5 баллов, если не 5 балов, то сразу всплывающее окно «что необходимо доработать?» Это должен быть целый модуль, который будет ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Нужно сделать следующее: Создать смайлы в карточке товара. 1-5 баллов,если не 5 балов, то сразу всплывающее окно «что необходимо доработать?» Это должен быть целый модуль, который будет собирать статистику и собирать всю ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
нужен программист, который сможет привязать файл с остатками товара к сайту интернет-магазина.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
у нас есть сайт, в котором представлен большой ассортимент красок https://ral.ru.com/ Нам нужен баннер со слоганом: "Не нашли что искали? Напишите нам, мы решим Вашу задачу" нужно, чтобы было ярко, привлекало внимание! ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад