Safronova1802

Светлана Safronova1802

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
RAL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа с bitrix

    Требуется программист для выполнения различных задач на интернет-магазинах, работающих на платформе Битрикс. Необходима помощь в доработке и оптимизации сайтов.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновление остатков

    есть файлы с актуальными остатками товара, нужно настроить выгрузку остатков на сайт (чтобы наличие товара обновлялось на сайте, как минимум 1 раз в день)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновление сайтов

    Нужно обновить шесть сайтов (на базе bitrix) до версии https://enext.altop.pro/ (чтобы весь функционал работал) , с сохранением всех индивидуальных особенностей сайтов, и устранить все возникающие ошибки. + бэкап и php на всех сайтах

    PHP
    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновление сайтов

    Нужно обновить сайты до последней платной версии, устранить все возникающие ошибки, и наладить платежную систему. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн оборудования для игры

    нужно по каждому типу оборудования сделать базовое изображение (около 60 штук). Должно получится несколько типов изображений, которые будут изменяться по размерам в соответствии  с данными о конкретном оборудовании. Фото оборудования во вложении

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать дизайн оборудования для игры

    Нужно сделать следующее: Визуал помещения (стены, ворота, окна). Объекты: По каждому типу сделать базовое изображение (около 60 штук). Должно получится несколько типов изображений, которые будут изменяться по размерам в соответствии  ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание игры на сайте

    Нужно создать игру «Собери свой автосервис»: клиент выбирает площадь, поделенную по секторам. В ней он может поставить стену, ворота, снабдить его необходимым оборудованием из нашего ассортимента. При выборе оборудования, оно должно добавляться в ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка модуля на bitrix

    необходимо создать модуль по обратной связи с клиентами. Создать смайлы в карточке товара. 1-5 баллов, если не 5 балов, то сразу всплывающее окно «что необходимо доработать?»  Это должен быть целый модуль, который будет ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование

    1.   Нужно сделать следующее: Создать смайлы в карточке товара. 1-5 баллов,если не 5 балов, то сразу всплывающее окно «что необходимо доработать?»  Это должен быть целый модуль, который будет собирать статистику и собирать всю ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен баннер

    у нас есть сайт, в котором представлен большой ассортимент красок  https://ral.ru.com/ Нам нужен баннер со слоганом: "Не нашли что искали? Напишите нам, мы решим Вашу задачу" нужно, чтобы было ярко, привлекало внимание! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Squier13
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$500
10 баллов
4 года назад
Создание игры на сайте
Всё хорошо
работу выполнил качественно и в срок, учел все наши пожелания.
Ответный отзыв
geoden
Денис 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен баннер
Спасибо за интересный заказ.
сделал так, как хотели. Баннер понравился. Спасибо
Ответный отзыв