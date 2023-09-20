Blockchain Developer
Я блокчейн-разработчик с опытом работы 4 года. Участвую в создании продуктов на основе блокчейна: разрабатываю и оптимизирую продукт.
Технические навыки:
Python, Golang, PHP, C++, Unity, UnrealEngine, Java, JavaScript, Node.js, ReactJS, React Native, Redux, VueJS +Vuex, Nuxt.jSocket.io, JQuery, Windows, Mac OS, Linux. Имею опыт работы с API и P2P. Также есть опыт разработки на Solidity.
Занимался разработкой DApps-приложений, устанавливал и оптимизировал смарт-контракты.
Портфолио
- Сайт для риелтора из Лондонанет просмотров
- Маркетплейс для путешественниковнет просмотров
- Сайт для турагентсва1 просмотр
- Биржа криптовалютнет просмотров
- Уникальная криптовалютанет просмотров
- Лаунчпаднет просмотров
- P2Eнет просмотров
- Лендинг NFT коллекциинет просмотров