Blockchain Developer

Я блокчейн-разработчик с опытом работы 4 года. Участвую в создании продуктов на основе блокчейна: разрабатываю и оптимизирую продукт.

Технические навыки:

Python, Golang, PHP, C++, Unity, UnrealEngine, Java, JavaScript, Node.js, ReactJS, React Native, Redux, VueJS +Vuex, Nuxt.jSocket.io, JQuery, Windows, Mac OS, Linux. Имею опыт работы с API и P2P. Также есть опыт разработки на Solidity.

Занимался разработкой DApps-приложений, устанавливал и оптимизировал смарт-контракты.