Нужно спарсить все каналы Яндес Дзен (https://zen.yandex.ru/media/zen/channels) которым можно отправить сообщение или есть ссылки на соц сети или почта в описании канала. Нужны каналы с диапозоном по аудитории от 1мл до 100тыс. и только те у которых ...