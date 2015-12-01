Vendettos

Антон Шарапов Vendettos

 
31 годРоссия/Оренбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Спарсить каналы в Яндекс Дзен

    Нужно спарсить все каналы Яндес Дзен (https://zen.yandex.ru/media/zen/channels) которым можно отправить сообщение или есть ссылки на соц сети или почта в описании канала. Нужны каналы с диапозоном по аудитории от 1мл до 100тыс. и только те у которых ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется ТЗ-Мейкер

    $40

    Требуется ТЗ-Мейкер Что нужно: 1.  Составить [b]подробный план статьи[/b] для информационного портала 2.  Составить Title 3.  Составить H1 все! Оплата 20р = 1 план Работы много, порядка 2000 статей. В день человек может сделать около 30 - 50 планов Процесс создания структуры: 1) Читаете все ключевые ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг

    Необходим адаптивный лендинг на тему "Семантические ядра для информационных сайтов". Примеры - semantica24.ru semantica.onlineВсе тексты предоставлю.Жду ваших идей по дизаайну, цен и сроков на выполнение.

    Семантическое ядро
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 2 анимационных баннера

    Требуются дизайн и разработка двух анимационных баннера (gif или flash) (336x280 и 300x600) ведущих на сайт [url=http://procanvas.ru/]http://procanvas.ru/[/url]. Логотип и название сайта в баннере указывать ненужно. Тема - портрет по фото на холсте.  Баннеры должны иметь небольшой вес, и различаться между собой. Так же ...

    FlashПортрет по фото
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин гиперконтекста для WP

    Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress.   Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Saichenko
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
$35
10 баллов
3 года назад
Спарсить каналы в Яндекс Дзен
Хорошо поставил задачу и оплата в срок, приятен в общении, буду рад дальнейшему сотрудничеству с Антоном
Рекомендую исполнителя! От заказа остался доволен. Сделал лучше чем хотел.
Ответный отзыв
ZaAz
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скопировать функционал
Отлично составленное ТЗ, быстрая оплата, Рекомендую.
Отлично. Я всем доволен.
Ответный отзыв
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
$90
6 баллов
8 лет назад
Плагин гиперконтекста для WP
Хороший заказчик, работали над несколькими проектами. Всем советую!
Павел справился с работой ровно в срок. Все сделано как и требовалось.
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