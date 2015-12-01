Нужно спарсить все каналы Яндес Дзен (https://zen.yandex.ru/media/zen/channels) которым можно отправить сообщение или есть ссылки на соц сети или почта в описании канала. Нужны каналы с диапозоном по аудитории от 1мл до 100тыс. и только те у которых ...
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Хочу скопировать себе такой же функционал как на этой странице https://vilkin.pro/boiler "Сколько варить?" Сайт на вордпресСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Требуется ТЗ-Мейкер Что нужно: 1. Составить [b]подробный план статьи[/b] для информационного портала 2. Составить Title 3. Составить H1 все! Оплата 20р = 1 план Работы много, порядка 2000 статей. В день человек может сделать около 30 - 50 планов Процесс создания структуры: 1) Читаете все ключевые ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим адаптивный лендинг на тему "Семантические ядра для информационных сайтов". Примеры - semantica24.ru semantica.onlineВсе тексты предоставлю.Жду ваших идей по дизаайну, цен и сроков на выполнение.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуются дизайн и разработка двух анимационных баннера (gif или flash) (336x280 и 300x600) ведущих на сайт [url=http://procanvas.ru/]http://procanvas.ru/[/url]. Логотип и название сайта в баннере указывать ненужно. Тема - портрет по фото на холсте. Баннеры должны иметь небольшой вес, и различаться между собой. Так же ...Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress. Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад