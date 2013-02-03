Порядка 5 лет работаю в области различного дизайна ( дизайн интерьеров, экстерьеров, дизайн мебели, дизайн наружной рекламы, различный интернет дизайн.)и проектирования( составление проектной документации, составление чертежей для производства). Если речь идет о создание сайта, могу взять на себя все этапы работы (дизайн, верстка для различных СМS, размещение на хостинге).
Умею работать в большом количестве различных программ.
3D графика, проектирование
3D Studio Max
AutoCAD
Adobe Atmosphere
3d Poser
Базис-Мебельщик
КОМПАС
Векторная графика
Corel Draw
Adobe Illustrator
Растровая графики
Adobe Photoshop
Flash-анимации
Adobe Flash
SwishMAX
Знакома с огромным количеством других подобных программ по необходимости могу вспомнить принципы их работы.
Так же обладаю знанием языков программирования(HTML, PHP, Java)
Закончила нижегородский технически университет по специальности Вычислительные машины, системы и сети.