Порядка 5 лет работаю в области различного дизайна

Порядка 5 лет работаю в области различного дизайна ( дизайн интерьеров, экстерьеров, дизайн мебели, дизайн наружной рекламы, различный интернет дизайн.)и проектирования( составление проектной документации, составление чертежей для производства). Если речь идет о создание сайта, могу взять на себя все этапы работы (дизайн, верстка для различных СМS, размещение на хостинге).

Умею работать в большом количестве различных программ.

3D графика, проектирование

3D Studio Max

AutoCAD

Adobe Atmosphere

3d Poser

Базис-Мебельщик

КОМПАС

Векторная графика

Corel Draw

Adobe Illustrator

Растровая графики

Adobe Photoshop

Flash-анимации

Adobe Flash

SwishMAX

Знакома с огромным количеством других подобных программ по необходимости могу вспомнить принципы их работы.

Так же обладаю знанием языков программирования(HTML, PHP, Java)

Закончила нижегородский технически университет по специальности Вычислительные машины, системы и сети.