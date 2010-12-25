a_rivonosov

Андрей a_rivonosov

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Разработка на основе API Google Calendar
Все ок
Сотрудничество понраивилось. Все было сделано качественно.
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