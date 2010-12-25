a_rivonosov

Необходимо настроить виртуальную АТС на asterisk. Все просто. Прием звонков на все телефоны. Переключение между телефонами. 2 тел базы и на них 4 трубки. Запись всех телефонных звонков с определенной логикой для имени файла и ...
- Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо в интернет магазине greeta.com.ua 1.Реализовать "Одношаговую покупку" без регистрации, при этом на мэйл юзера отправлять рег. Данные и пароль из генератора OTP Bitrix (или не отправлять данные – что предпочтительнее) ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно реализовать формирование отчета о пропущенных звонках в АТС AVAYA.Системное администрированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Реализовать передачу данных о зафиксированных телефонных звонках в гугл аналитикс. Есть фисируемое событие (тел звонок) под linux, нужен соответственно скрипт или решение которое позволит передать информацию о событии в гугл аналитиксВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать, чтобы в adriver можно было бы поставить код / баннер , который находится в DFP. У adriver есть возможность поставить html – баннер, но в этом случае в adriver не считаются клики. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть задача по разработке небольшой CRM системы для автосалона. ТЗ для оценки стоимости направлю понравившимся кандидатам.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача написать аналог приложения GPS to SMS itms://itunes.apple.com/us/app/gps-to-sms/ с некоторыми несущественными отличиями. Дизайн и ТЗ будет представлен. Ваши предложения?Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно сделать, чтобы отображать google calendar таким образом, чтобы было видно календарь сразу по нескольким людям на определенный день. Сейчас при выборе нескольких календарей задачм показыаются в одной колонке. Мне нужно чтобы показывалось в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен программист на PHP, my SQL и желательно знающий, что такое криптопровайдер, для разработки интернет-приложения . Оплата по договоренностиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад