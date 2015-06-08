boxgift

Иван boxgift

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Требуется рерайтер для описания страниц категорий

    Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер/рерайтер на проект.  Объем 50 статей (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: игровая тематика, связанная со ставками (казино, букмекерские конторы ит.д.) Задача: написание текста под ТЗ Детали: ВНИМАНИЕ: Оплата - 70 рублей за 1000 симв. без пробелов.   Критерии: ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать позапросный анализ анализ четырех ключей

    $10

    Алгоритм работы: 1. Выбиваем "запрос" в Яндекс (Мск - код 213). Запросы в документе ниже. 2. Берем первые 10 сайтов и исследуем сайты на наличие метрик. Пример ниже: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvmrXMnkWFfti1wRrwZ0GC8zpgM_ri1MQyXNH3nqoJw/edit#gid=0 Срок 5 часов

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен помощник для составления ТЗ авторам

    $350

    Тема: Мебель домашняя и интерьеры Работа не сложная, но рутинная. Необходимо подготовить 400 ТЗ для копирайтеров через 2 сервиса. Стоимость подготовки одного ТЗ равняется 50 руб. Опыт в аналогичных работах желателен. Есть сроки: от 10 ТЗ в день.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер/рерайтер для интернет магазина

    $1300

    Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер/рерайтер для интернет магазина.  Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) Задача: написание карточек товара для ИМ Детали: ВНИМАНИЕ: Оплата ...

    Карточки товаров
    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер

    $1300

    Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина.  Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). [b]Тема:[/b] мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) [b]Задача:[/b] написание карточек товара для ИМ [b]Детали:[/b] [b]ВНИМАНИЕ:[/b] Оплата ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен редактор-корректор. Тема: Мебель и интерьеры

    Нужен редактор-корректор для вычитки и исправления ошибок. Тема: Мебель и интерьеры. Обязанности: [list][*]Удаление воды. Чистить все, без чего смысл текста не поменяется, но он станет проще для восприятия.[*]"Докрутка" текста до определенных параметров[*]Исправление ошибок русского языка (по сервису ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется рерайтер для описания страниц категорий

    Необходимо написать 500  статей. Тема: мебель ТРЕБОВАНИЯ: - грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли; - работоспособность, обучаемость; - честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству. Средний размер текста 2500-3500 симв. Уникальность 90+ ОПЛАТА: 90 рублей за 1000 симв.

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер для описания страниц категорий, тема: "мебель для дома"

    $160

    Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для написания страниц разделов. Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки, кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) Задача: описание страниц разделов 50 шт. Детали: 2500 - 3000 симв. оплата 60 р. за ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно отрерайтить текст. Тема: Красота

    Задача: Рерайт текста  Кого ищу: Рерайтера, который разбирается в теме красоты и здоровья. Тематические текста кидаем в виде ссылок (где можно почитать работы) ТЗ скину исполнителю. Предлагаем ценники.

    Рерайт текста
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно отрерайтить текст. Тема: Стоматология

    Задача: Рерайт текста Кого ищу: Рерайтера, который разбирается в стоматологии. Тематические текста кидаем в виде ссылок(где можно почитать работы) Текст скину исполнителю. Предлагаем ценники.

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать сайт на Joomla(нужен исполнить с навыком верстки)

    Дано: Есть сайт в формате html Задача: "Натянуть" его на Joomla со всем содержимым(могу пошагово расписать, как это делается - нужен исполнитель) Пишем Ваши цены и сроки Бюджеты под проекты не большие, зато заказы регулярные

    HTMLJoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт статьи про инвестиции

    Задача: Нужна статья про инвестиции Требования к исполнителю: Уникальность и оперативность 2500 - 3000 зн. / 08.00 ч. Требования к контенту и уникальности: уникальность не менее 95% - Академическая тошнотность 9 - 10% - Тошнотность по слову, 2-4% ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать калькулятор скидок на сайт

    В калькуляторе должно быть 3 поля. В 1 поле вбивается кол-во (шт.) - рабочее/основное Во 2 поле отображается получаемая скидка и сумма заказа В 3 поле выводится чистая прибыль. Все это нужно оформить. Все формулы и расчеты предоставлю, ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить шаблон WP с демо данными

    Сам шаблон http://envision.wptation.com/ - ссылку на скачку дам исполнителю Основные ссылки/страницы, которые должны быть в верхнем меню http://envision.wptation.com/portfolio-masonry-2-column/ - портфолио http://envision.wptation.com/works/ - 2 портфолио http://envision.wptation.com/team/ - команда http://envision.wptation.com/blog/ - блог Предлагаем ценники

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшая работа HTML верстке

    $20

    Задача: Есть два ЛП, сверстаны блочно. Нужно несколько блоков с одного ЛП вставить в другой ЛП, с подправкой CSS, чтобы ничего не "разъезжалось" Требования к исполнителю: Знание "предмета" Дополнительно: Ценник не большой, и все-таки, работы не ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ищу Рерайтера на строительную тематику

    Добрый день! Ищу автора на постоянную основу. Тематика сайта: Стройка Необходим рерайт с поиском - из нескольких источников. Объемы: не менее 25 статей/мес. ВАЖНО: Меняем не слова и предложения в исходнике, а пересказываем смысл из источника ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер

    Друзья! В штат Требуется контент-менеджер по тематике, ремонта и строительства (на исп. сроке , работа с одним проектом). В среднем, размещение около 50 статей/мес. Можно исп. как подработку. Обязанности: Работа с авторами, а именно: - поиск(биржи и критерии ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анализатор текста в ТОП10 Яндекса

    Нужен скрипт, который будет парсить выдачу Яндекса из топ-10 по определенному ключевому слову! Регион (Москва, Россия) Выявлять: - Нужно ли точное вхождение ключа в тексте или нет! - Сколько минимум раз должны быть вписаны в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить скрипт MailWizz на VestaCP(Centos6.5)

    Осн. задача в заголовке. По порядку: - Предоставляю скрипт(дистрибутив mailwizz-1.3.4.5), подробный мануал по установке VestaCP. Нужен кодер, который разбирается в php mysql, есть подозрение что не срабатывает установщик, именно из-за отсутствия подключения к БД(может с тех. ...

    PHPMySQLCentOS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Нужно отрерайтить текст. Тема: Стоматология
Отличный заказчик. Работаем))))
Отличный автор. Работаем.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Настроить модуль Zend Guard Loader в PHP
Отличный заказчик! Все необходимы доступы предоставил! Оплата моментально! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Отличный исполнитель, оперативность и качество на высоте. Работаем дальше.
Ответный отзыв
grantorin
Андрей 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Небольшая работа HTML верстке
Приятно работать, цели четкие, связь оперативная, оплата сразу. Рекомендую.
Качество на высоте. Сроки соблюдены. Рекомендую.
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holfza
Пауков 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать страницу с номерами в html
Все ок!
Все четко и в срок. Рекомендую.
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Boxon
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
9 баллов
10 лет назад
Нужно перенести базу данных сайта на другой хост
Отличный заказчик! Быстро отвечает и сразу оплачивает. Спасибо!
Все ГУД. Работаем дальше.
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