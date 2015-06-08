Задача: Есть два ЛП, сверстаны блочно. Нужно несколько блоков с одного ЛП вставить в другой ЛП, с подправкой CSS, чтобы ничего не "разъезжалось" Требования к исполнителю: Знание "предмета" Дополнительно: Ценник не большой, и все-таки, работы не ...