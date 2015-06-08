Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер/рерайтер на проект. Объем 50 статей (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: игровая тематика, связанная со ставками (казино, букмекерские конторы ит.д.) Задача: написание текста под ТЗ Детали: ВНИМАНИЕ: Оплата - 70 рублей за 1000 симв. без пробелов. Критерии: ...
- Рерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Алгоритм работы: 1. Выбиваем "запрос" в Яндекс (Мск - код 213). Запросы в документе ниже. 2. Берем первые 10 сайтов и исследуем сайты на наличие метрик. Пример ниже: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UvmrXMnkWFfti1wRrwZ0GC8zpgM_ri1MQyXNH3nqoJw/edit#gid=0 Срок 5 часовПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $350
Тема: Мебель домашняя и интерьеры Работа не сложная, но рутинная. Необходимо подготовить 400 ТЗ для копирайтеров через 2 сервиса. Стоимость подготовки одного ТЗ равняется 50 руб. Опыт в аналогичных работах желателен. Есть сроки: от 10 ТЗ в день.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1300
Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер/рерайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) Задача: написание карточек товара для ИМ Детали: ВНИМАНИЕ: Оплата ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1300
Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). [b]Тема:[/b] мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) [b]Задача:[/b] написание карточек товара для ИМ [b]Детали:[/b] [b]ВНИМАНИЕ:[/b] Оплата ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен редактор-корректор для вычитки и исправления ошибок. Тема: Мебель и интерьеры. Обязанности: [list][*]Удаление воды. Чистить все, без чего смысл текста не поменяется, но он станет проще для восприятия.[*]"Докрутка" текста до определенных параметров[*]Исправление ошибок русского языка (по сервису ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать 500 статей. Тема: мебель ТРЕБОВАНИЯ: - грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли; - работоспособность, обучаемость; - честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству. Средний размер текста 2500-3500 симв. Уникальность 90+ ОПЛАТА: 90 рублей за 1000 симв.Рерайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $160
Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для написания страниц разделов. Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки, кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) Задача: описание страниц разделов 50 шт. Детали: 2500 - 3000 симв. оплата 60 р. за ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: Рерайт текста Кого ищу: Рерайтера, который разбирается в теме красоты и здоровья. Тематические текста кидаем в виде ссылок (где можно почитать работы) ТЗ скину исполнителю. Предлагаем ценники.Копирайтинг26 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: Рерайт текста Кого ищу: Рерайтера, который разбирается в стоматологии. Тематические текста кидаем в виде ссылок(где можно почитать работы) Текст скину исполнителю. Предлагаем ценники.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Дано: Есть сайт в формате html Задача: "Натянуть" его на Joomla со всем содержимым(могу пошагово расписать, как это делается - нужен исполнитель) Пишем Ваши цены и сроки Бюджеты под проекты не большие, зато заказы регулярныеСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача в названии проекта: Для специалистов, знающих "предмет" минутная задача. Скрин предоставляю. Предлагаем ценникиВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача: Нужна статья про инвестиции Требования к исполнителю: Уникальность и оперативность 2500 - 3000 зн. / 08.00 ч. Требования к контенту и уникальности: уникальность не менее 95% - Академическая тошнотность 9 - 10% - Тошнотность по слову, 2-4% ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
В калькуляторе должно быть 3 поля. В 1 поле вбивается кол-во (шт.) - рабочее/основное Во 2 поле отображается получаемая скидка и сумма заказа В 3 поле выводится чистая прибыль. Все это нужно оформить. Все формулы и расчеты предоставлю, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сам шаблон http://envision.wptation.com/ - ссылку на скачку дам исполнителю Основные ссылки/страницы, которые должны быть в верхнем меню http://envision.wptation.com/portfolio-masonry-2-column/ - портфолио http://envision.wptation.com/works/ - 2 портфолио http://envision.wptation.com/team/ - команда http://envision.wptation.com/blog/ - блог Предлагаем ценникиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Задача: Есть два ЛП, сверстаны блочно. Нужно несколько блоков с одного ЛП вставить в другой ЛП, с подправкой CSS, чтобы ничего не "разъезжалось" Требования к исполнителю: Знание "предмета" Дополнительно: Ценник не большой, и все-таки, работы не ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Ищу автора на постоянную основу. Тематика сайта: Стройка Необходим рерайт с поиском - из нескольких источников. Объемы: не менее 25 статей/мес. ВАЖНО: Меняем не слова и предложения в исходнике, а пересказываем смысл из источника ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Друзья! В штат Требуется контент-менеджер по тематике, ремонта и строительства (на исп. сроке , работа с одним проектом). В среднем, размещение около 50 статей/мес. Можно исп. как подработку. Обязанности: Работа с авторами, а именно: - поиск(биржи и критерии ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт, который будет парсить выдачу Яндекса из топ-10 по определенному ключевому слову! Регион (Москва, Россия) Выявлять: - Нужно ли точное вхождение ключа в тексте или нет! - Сколько минимум раз должны быть вписаны в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Осн. задача в заголовке. По порядку: - Предоставляю скрипт(дистрибутив mailwizz-1.3.4.5), подробный мануал по установке VestaCP. Нужен кодер, который разбирается в php mysql, есть подозрение что не срабатывает установщик, именно из-за отсутствия подключения к БД(может с тех. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад