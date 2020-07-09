crosbyjohn

На первый взгляд отличный заказчик. По оплате и постановке задач вопросов нет. Но Дедлайны брались из головы без четкого согласования. Удивило искреннее не понимание заказчика почему нельзя тратить на его проект 100% рабочего времени. К слову я был не первым исполнителем в этом проекте, предыдущий исполнитель в один прерасный день перестал выходить на связь.