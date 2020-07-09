crosbyjohn

Филипов Сергей crosbyjohn

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$340
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Levelupmarketing
Павел 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$340
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на Wordpress
GitWordPress
Всё ок. Будем сотрудничать.
Все нормально. Работаем дальше.
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suitetech
Дмитрий 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$231
8 баллов
4 года назад
Доработка верстки и функционала вебсайта на Wordpress
WordPress
На первый взгляд отличный заказчик. По оплате и постановке задач вопросов нет. Но Дедлайны брались из головы без четкого согласования. Удивило искреннее не понимание заказчика почему нельзя тратить на его проект 100% рабочего времени. К слову я был не первым исполнителем в этом проекте, предыдущий исполнитель в один прерасный день перестал выходить на связь.
Дедлайны неоднократно переносились. Исполнитель педпочитал параллельно заниматься разработкой нескольких проектов. Пришлось разорвать сотрудничество после того как выполнено <30% работы.
Ответный отзыв
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$600
10 баллов
4 года назад
Создание мобильного дизайна для вебсайта + доработка десктопного д.
Figma
Остался доволен сотрудничество с Сергеем.Задача и правки были предельно ясны и можно было оперативно вносить правки.Буду рад ещё поработать.
Отличный исполнитель. Очень рекомендую. Навыки, знания, соблюдение сроков — все на высшем уровне 👍 Финальная работа с учетом всех корректировок была предоставлена точно в день сдачи.
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evgeniyseogr1
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$140
10 баллов
5 лет назад
Верстка на Bootstrap
Bootstrap
Спасибо за работу, продолжаем работу уже над другим проектом.
Отзывчивый исполнитель. Можно работать.
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