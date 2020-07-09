crosbyjohn

Необходимо сделать доработку сайта (типа новостной портал): Подключить формы email подписки к Sendy APIСоздать систему отображения баннеров и реферальных ссылокПодключить некоторые секции верстки к админкеБолее подробное ТЗ отправлю в личной переписке.Работа через Git. ...
- $700Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2600
Необходимо сделать верстку и натяжку сайта на Wordpress. Макеты подготовленые в Figma — desktop и mobile. Разработка логики сайта влючает: Систему показа банерной рекламы.Систему показа реферальных ссылок.Систему тегов.Необходимо интегрировать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $900Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $400Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $500
Дизайн для новостного и информационного вебсайта. Работа в Figma. Необходимо создать мобильный дизайн из десктопного. Готовность декстопного дизайна — 90% — необходима доработка. Наброски критических элементов UX для мобильного ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать легкую и адаптивную верстку на бутстрапе по наброскам. Что верстаем: админ панель. Примеры набросков в прикрепленных файлах. Без асинхронки. ТЗ в личной переписке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрации для информационного вебсайта по тематике криптовалют. Примеры стилей иллюстраций которые нравятся – в прикрепленных файлах. Если вы работаете в других стилей – рассмотрю ваши варианты. ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Создать дизайн новостного и информационного вебсайта по тематике криптовалют на основе набросков. В закрепе несколько примеров набросков. Дизайн должен быть современный и трендовый + иметь вес экспертности (см. описание сайта ☝️). ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $400Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать тему для MkDocs на основании заданного стиля. За основу можно взять Material тему MkDocs: https://github.com/squidfunk/mkdocs-material Пример стиля (тени, шрифты, цвета, и тд.) под который нужно сделать ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовые страницы сайта в .php. Необходимо подключить Wordpress к некоторым секциям сайта для менеджмента контента (блог, картинки с ссылками и тд.). См. скриншоты 1 и 2. Также необходимо ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать 8 адаптивных страниц (смотреть скриншоты).Поключить плагин мониторинга курсов криптовалют.Подключить любую легкую CMS для менеджмента публикаций блога.Вебсайт имеет 2 цветовые темы: светлая и темная. Нарисован дизайн под десктоп и смартфон. PageSpeed ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать 4 адаптивные страницы (смотреть скриншоты). 2 цветовые темы: светлая и темная. Исходники дизайна для десктопа и смартфона в наличии. В заявке укажите общую стоимость работы и время, а так-же ссылки ...HTML-верстка40 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать сайт состоящий из: 2 лендинга18 модалок18 страницНа сайте 3 цветовые темы. Дизайн выполнен в Figma. От исполнителя необходимы хорошие навыки в: bootstrap 4jsадаптивная версткаверстка под асинхронную загрузкуВ закрепленных ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
- Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад