Флэшер, веб-программист, разработчик ПО, менеджер проектов, рекламщик, SEO

Общий стаж в разработке ПО - около 7 лет

Общий стаж в вебе - 4,5 года

Возможны следующие формы сотрудничества: фриланс, полная занятость (40 часов в неделю), частичная занятость (20 часов в неделю). Есть команда мобильных специалистов, готовых поддержать большой (бюджет до 100 000 евро) проект.

Имеются спец. предложения по следующим направлениям:

- Сайты агентств недвижимости (WEB 2.0 - 3.0) - по функционалу превосходят 70% сайтов имеющихся на рынке

- Порталы недвижимости (WEB 2.0 - 3.0) - оригинальный функционал, отсутствующий у многих аналогичных сервисов на рынке.

- Сайты и порталы с функционалом видео-чата, видео-порталы (vod и tube), интерактивные медиа-приложения (flash) и др.

- FLASH-приложения для ВКонтакте.ру (Facebook)

Отличительная черта в работе: стремление к точному расчету сроков и бюджета, их оптимизация, минимизация формализма и бюрократии.

Выполню работы по:

- Проектированию пользовательского интерфейса

- HTML верстка

- PHP программирование (ZF, CakePHP, Yii, CI) сильный навык проектирования с использованием ООП/ООА/ООД паттернов, имеются оригинальные авторские наработки CMS бизнес-сайтов и порталов

- разработка баз данных (MS SQL Server 2000-2008, MySQL 4-5, Oracle 8-11, NoSQL)

- разработка масштабируемых веб-систем (подбор наилучшей архитектуры)

- разработка .NET (C#) - разработка приложений под WinForms, WPF, WCF, WWF,Silverlight 3-4

- разработка программного обеспечения

- разработка на базе технологии Flash/Flex (ActionsScript 1.0, 2.0, 3.0) (флэш-игры, онлайн казино)

- разработка интерактивных веб-приложений на базе Flash Media Server 2-3, Red5 (чаты, видеочаты, видеопочта, кинозалы и т.п.), Wowza

- опыт управления ИТ-проектами, анализ предметной области, консалтинг (опыт 3 года)

Помогу подобрать исполнителей и осуществить контроль по:

- разработке логотипа, бренда, концепции

- разработке фирменного стиля

- разработке макета сайта (персональный, бизнес, корпоративный и другие)

- написанию текстов (копирайтинг)

- созданию видео-ролика для телевидения

- разработки цельной рекламной кампании