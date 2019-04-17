firstartstudio

Профессионал по MODx Evo и другим системам

Мои заказчики – Фабрика Большевичка, Школа Акварели Сергея Андрияки, стрелковый клуб "Объект", сеть кафе йогурта и джелато Мистер Тутти, инженерная сантехника Profactor GmbH, Оборонхим - производитель инсектицидов "Дохлокс", концертное агентство Eventation, Российская Ассоциация Международного Сотрудничества, InstaJooz - производство жидкостей для испарителей, АО "НПП "Геофизика-Космос", Snapple - новый бренд напитков от Dr.Pepper, Ice Label - бренд одежды, Art-Element - генеральный дистрибьютор Seranit, клиника пластической хирургии Evolution при Первом Меде и другие, благодарности - в прикрепленных работах.---

Более 300 реализованных проектов, работаю по сайтам с 2004 года.

ИП без НДС, составляю договор, оплата этапами по безналу (пишите, вышлю подробную схему работы).

Также могу составить оферту ЕАИСТ и работать через Портал Поставщиков (для бюджетных организаций).

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Создание сайтов (разработка сайтов), продвижение сайтов, реклама, администрирование (поддержка) с нуля и ваших готовых проектов. Портфолио - в прикрепленных работах, ссылку на другие сайты из портфолио вышлю.

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Никаких Виксов, Мегагрупов, Мьюзов, Тильд и прочих конструкторов, только полноценные сайты на удобных CMS, готовые к дальнейшему продвижению.

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Смогу создать сайт, создать интернет-магазин, создать лендинг, создать сайт-визитку для вас и объясню, как с ним работать. Работаю с CMS MODx Evo и Revo, Joomla, Simpla, просто HTML, самопис, реже - Drupal, OpenCart, Wordpress, PrestaShop и другие.

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Автоматическая загрузка остатков от ваших поставщиков или из 1С (синхронизация с 1С) для отображения актуального наличия и цен в интернет-магазине и выгрузка на Яндекс-Маркет. Любые функции для интернет-магазинов.

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Фотосъемка товаров для магазинов (есть оборудование) и фотосъемка интерьеров и ландшафтов, ретушь фото в Фотошопе (Photoshop), отрисовка логотипов, полиграфии, уникальных дизайнов в Иллюстраторе.

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Разработка, дизайн, полное ведение и раскрутка социальных сетей (сообществ и страниц): Вконтакте (VK), Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram, YouTube. Имеются свои программы и свои раскрученные площадки для привлечения реальных живых посетителей в ваши новые сообщества.

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Продвижение сайтов (SEO), контекстная реклама Яндекс-Директ и Google AdWords, таргетированная реклама и реклама в сообществах в социальных сетях. Индивидуальные рекомендации по продвижению сайтов.

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Также огромный опыт в ремонте и настройке ПК, ноутбуков, терминалов электронных платежей.

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Пунктуальный, обязательный, современный. Без вредных привычек. Права категории Б, стаж вождения - 10 лет, автомобиль - спортивная иномарка. Родился в Москве. Женат, воспитываю дочь.