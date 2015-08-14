Создание сайтов любой сложности, веб-программирование. Качество и приятная цена!

Профессиональные навыки и знания:

Веб-программирование на PHP и JavaScript, знание ООП и принципов построения MVC, работа з базами данных, работа с библиотекой jQuery, работа с AJAX.

Проектированиебаз данных с использованием MySQL.

Верстка веб-страниц с использованием HTML5 и CSS3, адаптивная верстка.

CMS: Opencart, Wordpress, Joomla.

Дополнительно:

Создание флэш-приложений в среде Adobe Flash Proffesional

Примеры работ

Веб-сайты:

http://photodron.esy.es, http://shoper.url.ph, http://porsche-racing.zz.mu, http://ferrari.url.ph, http://transpositor.url.ph

Авторский файловый менеджер для сайта:

simple-manager.url.ph, демо-версия – ferrari.url.ph/demo_cms/cms/manager.php

Шаблон гибкой презентации: vetal.url.ph

Флэш-игры: Deep Space- http://vetal.url.ph/space.swf, Реакция - http://vetal.url.ph/reaction.swf