Профессиональные навыки и знания:
Веб-программирование на PHP и JavaScript, знание ООП и принципов построения MVC, работа з базами данных, работа с библиотекой jQuery, работа с AJAX.
Проектированиебаз данных с использованием MySQL.
Верстка веб-страниц с использованием HTML5 и CSS3, адаптивная верстка.
CMS: Opencart, Wordpress, Joomla.
Дополнительно:
Создание флэш-приложений в среде Adobe Flash Proffesional
Примеры работ
Веб-сайты:
http://photodron.esy.es, http://shoper.url.ph, http://porsche-racing.zz.mu, http://ferrari.url.ph, http://transpositor.url.ph
Авторский файловый менеджер для сайта:
simple-manager.url.ph, демо-версия – ferrari.url.ph/demo_cms/cms/manager.php
Шаблон гибкой презентации: vetal.url.ph
Флэш-игры: Deep Space- http://vetal.url.ph/space.swf, Реакция - http://vetal.url.ph/reaction.swf
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