ivansologub

Иван ivansologub

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Пишите в телеграм:  +79778047058

  • Фулстак разработчик

    Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация.  Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) ...

    JavaJavaScriptReact Native
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фулстек разработчик

    $3000

    Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация.  Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить ...

    JavaJavaScriptReact Native
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад