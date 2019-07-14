ivansologub

Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: middle ...
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- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) ...Системное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $3000
Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $2500
Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад