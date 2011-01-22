HTML, CSS, JavaScript, PHP

Родился 09.11.1988

Основная специальность Веб-верстальщик, стаж чуть больше двух лет (Creatida, Hoster)

Знания: HTML, CSS, JavaScript(c JQuery, но лучше без), Кросбраузерная верстка, Фотошоп чуть выше уровня верстальщика, PHP(5), MySQL, немного знаком с XSLT.

Также есть знания в области SEO, но пользоватся ими буду только за дополнительные деньги, впрочем при заполнении всегда оформляю текст в соответствии с SEO принципами.

Помимо прочего: Python(немного, не веб), Pascal(Delphi 7), 3ds Max (5,7,8,9), Blender

Инструментарий: Фотошоп, notepad++, дрим(для ускорения верстки), WinSCP или Total Commander, скрипты для оптимизации работы

CMS: работал с Bitrix, UMI, Joomla(немного), Word Press, предпочитаю корпаративные наработки, собственная (не супер, но со временем выточу)

ОС: Windows, Linux (Ubuntu)

Вредных привычек нет, не пью, не курю, по соц сетям не шастаю, в WOW не играю, в рабочее время киви не смотрю :)