Освіта:

09.2008 – 06.2009

Рівненський державний гуманітарний університет, факультет математики та інформатики, спеціальність “Інформатика”, диплом магістра з відзнакою.

09.2004 – 06.2008 Рівненський державний гуманітарний університет, факультет математики та інформатики, спеціальність “Інформатика” диплом бакалавра з відзнакою.

09.1993 – 06.2004 Крилівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, атестат з відзнакою.

Досвід роботи:

09.2007 – 06.2008

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему: «Віртуальна кафедра».

09.2008 – 06.2009 Виконання магістерської кваліфікаційної роботи на тему: «Створення мережевого додатку для організацій самостійної роботи студентів з використанням технології ASP.NET та СУБД MS SQL Server».

01.2007 – 09.2007 Системний адміністратор, дизайн студія «ПРІОКС».

09.2007 – 05.2009 Інженер-програміст І-категорії в лабораторії самостійної підготовки РДГУ.

06.2009 – 12.2009 Представник торговельний, ТзОВ «ФУДЗ ТРЕЙД»

06.2010 – до сьогодні Провідний інженер з програмного забезпечення, ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.

Епізодично – адміністрування комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

Навички: Професійний користувач ПК (Microsoft Windows 95–ME,Microsoft Windows NT4–XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, FreeBSD).

Знання PHP, CSS, AJAX, ASP.NET, SQL, JavaScript, Visual Basic, VBScript, C, C#, Java, Object Pascal. CMS: Joomla, Wordpress, Drupal.

Вміння проектувати інформаційні системи, реляційні бази даних (Borland Interbase SQL server 6.0, Microsoft Access XP, Microsoft SQL SERVER 2005).

Прошивка, програмування та налаштування торговельного обладнання (ЕККА: СЛОГ-МІКРО.01, МІНІ-500МЕ, КАЛИНА МТ-04.02. Марія 301-МТМ; Електронних ваг CAS, DIGI, Штрих-принт; Терміналів збору даних: Cipher 8001L; Сканерів штрих-кодів Metrologic).

Допомога в розробці та тестуванні УКС-ПРОЕКТУ: УКС-Маркет.

Ділове спілкування, робота з людьми.

Мови: Українська – рідна, російська – вільно, англійська – достатньо для вільного спілкування та роботи з літературою.