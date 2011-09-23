Инженер. Люблю веб (как концепцию). Не люблю C#. Умею думать и заставлять этим заниматься других. Знаю "правильные" решения и могу их реализовать. Много рисую.
Технологии:
- Java (JMS, Maven, JNI, JPA, Hibernate, RMI, Swing, GWT, Spring, NIO)
- PHP5 ( MVC, ZF, Doctrine )
- Hadoop / HDFS / HBase
- Map/Reduce; распределённые вычисления; обслуживающие кластеры
- Python
- Flash ( HaXe/Flex )
- C++
- JavaScript - уверенные знания самой технологии + знание и опыт применения: ExtJS, MooTools, Node.JS
- XMPP: OpenFire, eJabberd
- XHTML 1.0 / HTML5
- OOCSS 3.0
- hCard/XFN
- SVN, GIT
- Prolog
- Scheme ( просто люблю )
- Написание парсеров; спроектированный язык программирования
Если говорить в целом, то мне близки:
- OOП / ООД / ФП
- Шаблоны проектирования
- Функциональное / Модульное тестирование (xUnit)
- Написание тех. заданий, концепт-документов, описание бизнес-логики
- Проектирование информации архитектуры (БД)
- Обработка неструктурированных данных
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