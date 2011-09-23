Разработка Java / PHP / C# / AIR приложений для Web и Desktop

Инженер. Люблю веб (как концепцию). Не люблю C#. Умею думать и заставлять этим заниматься других. Знаю "правильные" решения и могу их реализовать. Много рисую.

Технологии:

- Java (JMS, Maven, JNI, JPA, Hibernate, RMI, Swing, GWT, Spring, NIO)

- PHP5 ( MVC, ZF, Doctrine )

- Hadoop / HDFS / HBase

- Map/Reduce; распределённые вычисления; обслуживающие кластеры

- Python

- Flash ( HaXe/Flex )

- C++

- JavaScript - уверенные знания самой технологии + знание и опыт применения: ExtJS, MooTools, Node.JS

- XMPP: OpenFire, eJabberd

- XHTML 1.0 / HTML5

- OOCSS 3.0

- hCard/XFN

- SVN, GIT

- Prolog

- Scheme ( просто люблю )

- Написание парсеров; спроектированный язык программирования

Если говорить в целом, то мне близки:

- OOП / ООД / ФП

- Шаблоны проектирования

- Функциональное / Модульное тестирование (xUnit)

- Написание тех. заданий, концепт-документов, описание бизнес-логики

- Проектирование информации архитектуры (БД)

- Обработка неструктурированных данных