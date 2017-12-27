nikolai_profit

Профессиональная разработка веб/мобаил/софта, сложностей не возникнет, качество превыше всего, не готовы платить за качество - проходите к бюджетникам

Я представляю компанию Prof-IT. Мы уже более четырех лет находимся на международном рынке услуг, наши программисты имеют высокую квалификацию. Кредо компании - это качество и гарантия выполнения заказа, мы дорожим репутацией и каждый наш клиент получает всегда только профессиональные - комплексные услуги. Создавая сайты, мы отдаем чуточку себя, работаем всегда на результат и с надеждой на долгосрочное партнерство. Ведь в нашей жизни главное не деньги, а правильное партнерство, мы "то" что нас окружает.

Эксперты в КРИПТОВАЛЮТАХ и создании сервисов на базе операций с криптовалютой. Создание ICO/IPO платформ, игр, инвестиционных проектов и краудплатформ.

Design

Generally: Sketch

Additionally: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Axure.

Front end & Mockup

HTML, HTML5, CSS, CSS3, jQuery, SASS, JS, React JS, Node JS, FLUX, WebGL, Bootstrap, OpenCart.

Back end

PHP7(5.4;5.6.7.1),PHPStorm, Vagrant, Docker, Ansible-galaxy, YII2, Symfony3, Wordpress.

Передавая нам ваши идеи, вы можете быть уверены, что мы доведем дело до конца, в срок и действительно профессионально.

Обратившись к нам, вы получите качественный сервис, постоянную связь с проджект-менеджером и возможность встетиться с нами лично, посещать наш офис и общаться в живую.

В общем работу свою любим и делаем ее как для себя, обращайтесь по любым вопросам.