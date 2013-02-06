! Создание сайтов, дизайн сайтов, поддержка созданных сайтов !
! Создание сайтов, дизайн сайтов, поддержка созданных сайтов !
* Дизайн/Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
* Программирование: PHP5, Ajax, JavaScript, Delphi, MQL4, MQL5.
* Верстка: HTML4.01 и CSS, XHTML и CSS.
* Сценарии на странице: jQuery.
* Flash: Сайты, Презентаций.
* Работа с базой данных: MySQL.
* CMS: ModX
ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ: проекты для военных, азартных игр, секс и интим услуг, жестоких игр, афер.
ОПЛАТА:
*Яндекс.Деньги;
*Карта MasterCard Сбербанка;
* WebMoney.
* Работа ведется по предоплате 50% либо по безопасной сделке.
* Работа ведется по ТЗ (техническое задание). При необходимости, помогу составить.
ICQ: 680221205
Skype: sr1234582
Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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от $50
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Веб-программирование
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от $100
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Наполнение сайтов
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от $50
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $150
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
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от $100
от 1 дня
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Тестирование сайтов
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от $50
от 1 дня
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