! Создание сайтов, дизайн сайтов, поддержка созданных сайтов !

! Создание сайтов, дизайн сайтов, поддержка созданных сайтов !

* Дизайн/Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

* Программирование: PHP5, Ajax, JavaScript, Delphi, MQL4, MQL5.

* Верстка: HTML4.01 и CSS, XHTML и CSS.

* Сценарии на странице: jQuery.

* Flash: Сайты, Презентаций.

* Работа с базой данных: MySQL.

* CMS: ModX

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ: проекты для военных, азартных игр, секс и интим услуг, жестоких игр, афер.

ОПЛАТА:

*Яндекс.Деньги;

*Карта MasterCard Сбербанка;

* WebMoney.

* Работа ведется по предоплате 50% либо по безопасной сделке.

* Работа ведется по ТЗ (техническое задание). При необходимости, помогу составить.

ICQ: 680221205

Skype: sr1234582

Почта: [email protected]