Профессиональные навыки:
PHP, HTML5/XHTML/XML/CSS, JavaScript/jQuery/Ajax/JSON, MySQL, SVN
Symfony, Drupal, Wordpress, CodeIgniter
Кроссбраузерная верстка PSD шаблонов. Чистый, валидный код.
Базовые навыки:
C#, Windows Forms, WPF, MS SQL Server, Oracle, ADO.NET, WCF, ASP.NET, Java
Сертификаты:
IT Essentials: PC Hardware and Software
IT Essentials II: Network Operating Systems
Портфолио
- Без названия106 просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5506
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#7390