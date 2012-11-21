page-proofs

Сергей page-proofs

 
32 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Профессиональные навыки:

PHP, HTML5/XHTML/XML/CSS, JavaScript/jQuery/Ajax/JSON, MySQL, SVN

Symfony, Drupal, Wordpress, CodeIgniter

Кроссбраузерная верстка PSD шаблонов. Чистый, валидный код.

Базовые навыки:

C#, Windows Forms, WPF, MS SQL Server, Oracle, ADO.NET, WCF, ASP.NET, Java

Сертификаты:

IT Essentials: PC Hardware and Software

IT Essentials II: Network Operating Systems

PHPJavascriptWordPressMySQLOracleHTMLCSSDrupaljQueryAjaxJavaSymfonyCodeIgniterASP.NETADO.NETSQL
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5506
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#7390