Все подготовительные работы на сервере проведены - нужно только настроить модуль оплаты на самом сайте.
Разоренов pentatonikapentatonika
- Перевод с английского языка на русский
- Озвучивание видео
пример переведённого озвученного мною видео:
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
После перехода на ssl, посредством подключения сервиса Cloudflare, на страницах сайта, построенного на OpenCart, появился смешанный контент. Нужно сделать так, чтобы все ссылки на сайте открывались по https. Предпочтение будет отдано самому выгодному предложениюЗавершен6 лет назад
Адаптировать готовый и уже частично изменённый шаблон (4 страницы HTML) под мои нужды: Отформатировать сайт, сделав адекватно читаемым на любом девайсе (компьютере, ноутбуке, планшете, телефоне) - сейчас у него разъезжаются картинки и надписи в зависимости от ...Завершен6 лет назад
сместилась колонка с меню - нужно поставить её на место. Простая работа на 3 минуты. Минимальная оплата или работа за отзыв.Завершен9 лет назад
- $5
При создании очередной новости разъехалась вёрстка в разделе новостей: http://pentatonika.ru/index.php?p=newsarchive&area=1 Нужно починитьЗавершен10 лет назад
- $10
Для PayPal оплаты скачивания музыкальных треков на Opencart необходимо произвести необходимые настройки selling раздела пайпал аккаунта и встроенного PayPal Express Checkout модуля openCart.Завершен10 лет назад
- $5
На странице OpenCart, где продаётся музыка работает модуль, позволяющий прослушивать аудио: http://backing-track.net/index.php?route=product/product&path=59&product_id=56 - он состоит из плейера и ссылки "download" на скачивание проигрываемого файла. Вот эту ссылку нужно убрать - со страницы. На этом месте ...Завершен10 лет назад
Необходимо установить интернет-магазин для продажи музыкальных файлов для англоязычной аудитории (не руссифицированный движок) и настроить на нём модуль оплаты paypal для получения USD от иностранцев на мой Российский пайпал аккаунт. Схема должна быть такой - ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть несколько сайтов, которые благополучно работали многие годы (самому старшему уже 10 лет), но в течение последнего года от хостера стали приходить сообщения о том, что сайты перегружают сервер и возможна их блокировка. Сайты ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо сверстать простенький сайт визитку (на 6 html страниц) из готового, предварительно подготовленного PDS шаблона.Завершен12 лет назад
- $10
В магазине перестала корректно работать капча (не принимает вводимые значения) — нужно отремонтировать, либо поставить новуюЗавершен12 лет назад
Необходима установка и настройка модуля оплаты заказов магазина WEBASYST Shop Script через терминалы QIWI. Имеется вариант модуля, скачанный с интернета, но корректность его работы не проверена. Если у Вас есть проверенный вариант скрипта, то ещё ...Завершен12 лет назад
- $40
Нужно грамотно сверстать интернет-магазин на WebAsyst Shop-Script. Макет дизайна имеется.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать привлекательный тематический дизайн для интернет-магазина по продаже часов. Движок WebAsyst Shop-Script. Бюджет строго 1500 руб.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо пропарсить несколько разделов сайта www.tinydeal.com и полученные описания и картинки залить в уже установленный магазин на движке WebAsyst Shop-Script. Всего около 3500-4000 товаров. Бюджет 1500 руб. Желающие стучите в асю: 404-760-176Завершен12 лет назад
На формуме vBulletin выскакивает ошибка MySQL - требуется исправить ошибку и восстановить работоспособность. Просьба, сразу указывать стоимость рабты. --- Пример сообщения об ошибке: Database error in vBulletin 3.8.4: Invalid SQL: SELECT attachment.attachmentid, attachment.userid, post.postid, post.threadid, post.dateline AS post_dateline, post.userid AS post_userid, thread.forumid, editlog.hashistory FROM attachment AS attachment LEFT JOIN post ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мой сайт хакнули. Хостер предоставил резервную копию сайта и базы данных - необходимо восстановить нормальную работу сайта из резеврной копии и проверить настройки на наличие уязвимости.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад