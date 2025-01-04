pentatonika

Разоренов pentatonika

 
48 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Перевод и озвучка аудио и видео

- Перевод с английского языка на русский

- Озвучивание видео

пример переведённого озвученного мною видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=6loZAY_U_7A&t=2s

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Dvill
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Избавится от Mixed Сontent на сайте
Было приятно работать. Рекомендую!
Уже не в первый раз обращаюсь к Кириллу за помощью - всё как всегда: быстро, профессионально и за вменяемые деньги. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dvill
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Редактирование шаблона
Было очень приятно работать с Евгением. Четко поставленные задачи и своевременная оплата.
Очень рад сотрудничеству с Кириллом! Адекватный, терпеливый, аккуратный, вежливый исполнитель. Выполнил весь объём работы раньше срока! Всем рекомендую и сам с удовольствием буду обращаться к нему в будущем!
Ответный отзыв
Kurz
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Уехала колонка в opercart
Спасибо за отзыв! Быстро нашли контакт и решили поставленную задачу.
Кирилл отличный специалист, аккуратен, коммуникабелен, пунктуален. Буду обращаться к нему будущем. Всячески рекомендую!
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$5
10 баллов
10 лет назад
Подправить косячок на движке Status-X
Евгений отличный заказчик! Четко поставленное задание и оплата мгновенная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, однозначно рекомендую!
Александр без лишних разговоров быстро и квалифицированно разобрался в ситуации и решил проблему. Приятно иметь дело с профессионалами. Искренне рекомендую Александра как исполнителя. Спасибо
Ответный отзыв
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Настройка PayPal Express оплаты на OpenCart
С Евгением приятно было сотрудничать. Рекоммендую. И сам буду рад продолжению сотрудничества )
Алексей отличный исполнитель! Профессиональный, пунктуальный, терпеливый, ответственный! Рекомендую!!
Ответный отзыв