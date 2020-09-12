platonschukin

Платон platonschukin

 
53 годаРоссия/Кострома
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн рекламы

    Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов - каталог 50 стр. - 7 типов листовок - презентация 15 слайдов - бигборды 3 типа Возможно потом потребуется еще. Пишите в личку 1) Дайте объективную оценку Вашего уровня (начинающий, средний, ТОПовый) 2) Примеры ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интернет-магазин на Битрикс

    Нужно сделать интернет магазин Обуви на Битрикс (есть несколько оффлайн магазинов хотим запустить интернет канал продаж) Задача за минимальные деньги запустить сайт. Запустить продвижение, когда будет отдача по продажам - продолжить доработку. 1) Использовать готовый шаблон на ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Магазин на OpenCart

    1) Шаблон на OpenCart (но открыты к другим предложениям) 2) Самое ключевое - интеграция с 1С чтобы менеджеры по продажам увидели покупку, на складе позиция зарезервировалась. И в обратную сторону - если каких-то товаров сейчас нет ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D модель для наружной рекламы

    Нужно сделать 3-D модель 3-х коробок АКБ (по предоставленным фото + необходимые замеры) Разместить 6 одинаковых коробок по дуге с учетом перспективы по дуге После согласования расположения - сделать фотореалистичный рендер (отдельно каждой), чтобы это можно ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO менторство, аудит

    Нужна помощь (консультация, менторство) SEO-специалиста. Для развития сайта портфолио-дизайнера Нужно добиться того, чтобы сайт приносил прибыль (или как минимум, чтобы был трафик). Бюджет бюджетный. Оплата реальными деньгами. В каких направлениях я вижу работу - анализ конкурентов и поисковой выдачи - формирование ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка на АНГЛИЙСКОМ WordPress темы

    Нужна помощь - обязательно от человека готового настраивать АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ сервисы 1) Припарковать домен от регистратора к хостеру 2) ПОмочь в настройке установленной WordPress темой. - установить картинку и заголовки на главной. - поменять названия категорий - подсказать как установить лого 3) ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бюджетный сайт

    Здравствуйте Нужно сделать сайт. Бюджетный. Максимально бюджетный. 1) На базе CMS WP. Англоязычный. 2) Насколько я понимаю проще всего - на основе шаблона. Например [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgracethemes.com%2Fthemes%2Ffurniture-shop-wordpress-theme%2F]https://gracethemes.com/themes/furniture-shop-wordpress-theme/[/url] Или возможно вы предложите другую тему. 3) Хотелось бы максимально удешевить - поэтому вопрос Насколько возможно, чтобы Вы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад