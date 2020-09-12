platonschukin

Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов - каталог 50 стр. - 7 типов листовок - презентация 15 слайдов - бигборды 3 типа Возможно потом потребуется еще. Пишите в личку 1) Дайте объективную оценку Вашего уровня (начинающий, средний, ТОПовый) 2) Примеры ...
- Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен дизайн лого (векторный). Велик на парашюте + название. Музыкальная группа. Желательно в течении 2-х дней.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Сделать дизайн сайтаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать интернет магазин Обуви на Битрикс (есть несколько оффлайн магазинов хотим запустить интернет канал продаж) Задача за минимальные деньги запустить сайт. Запустить продвижение, когда будет отдача по продажам - продолжить доработку. 1) Использовать готовый шаблон на ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт3 года назад
1) Шаблон на OpenCart (но открыты к другим предложениям) 2) Самое ключевое - интеграция с 1С чтобы менеджеры по продажам увидели покупку, на складе позиция зарезервировалась. И в обратную сторону - если каких-то товаров сейчас нет ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать 3-D модель 3-х коробок АКБ (по предоставленным фото + необходимые замеры) Разместить 6 одинаковых коробок по дуге с учетом перспективы по дуге После согласования расположения - сделать фотореалистичный рендер (отдельно каждой), чтобы это можно ...3D-графика15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь (консультация, менторство) SEO-специалиста. Для развития сайта портфолио-дизайнера Нужно добиться того, чтобы сайт приносил прибыль (или как минимум, чтобы был трафик). Бюджет бюджетный. Оплата реальными деньгами. В каких направлениях я вижу работу - анализ конкурентов и поисковой выдачи - формирование ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь - обязательно от человека готового настраивать АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ сервисы 1) Припарковать домен от регистратора к хостеру 2) ПОмочь в настройке установленной WordPress темой. - установить картинку и заголовки на главной. - поменять названия категорий - подсказать как установить лого 3) ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте Нужно сделать сайт. Бюджетный. Максимально бюджетный. 1) На базе CMS WP. Англоязычный. 2) Насколько я понимаю проще всего - на основе шаблона. Например [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgracethemes.com%2Fthemes%2Ffurniture-shop-wordpress-theme%2F]https://gracethemes.com/themes/furniture-shop-wordpress-theme/[/url] Или возможно вы предложите другую тему. 3) Хотелось бы максимально удешевить - поэтому вопрос Насколько возможно, чтобы Вы ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт3 года назад