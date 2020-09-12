platonschukin

1) Шаблон на OpenCart (но открыты к другим предложениям) 2) Самое ключевое - интеграция с 1С чтобы менеджеры по продажам увидели покупку, на складе позиция зарезервировалась. И в обратную сторону - если каких-то товаров сейчас нет ...