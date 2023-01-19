Алексей Егоренков scriptwizardscriptwizard
Работаю c php/mysql/jquery/ajax/xml/json начиная с 2006 г.
большой опыт в regexp, curl – написание парсеров и не только
template engines – smarty, twig
cms bitrix, joomla, opencart, wordpress, modx есть свой mvc движок
фрэймворки kohana, codeigniter, symfony
оба интернет-магазина работают на написанном мной движке(cms основанная на моем фреймворке) на который я натянул старый их дизайн
(нужно было перевести сайты с asp net на пхп mssql)
3.5 года работал удаленно в фирме по доведению до готовности/поддержке сайтов на битрикс и других движках
исправлял программные(пхп/js) и css баги
Последнее время много писал на wordpress
вот ссылка на мой профиль на fl.ru
https://www.fl.ru/users/scriptwizard/info/
Свободный письменный и устный английский, базовый французский.
готов выполнять Ваши задания.
- Сайт на вордпресс117 просмотров
- Сайт на opencart108 просмотров
- Cамописный сайт магазина85 просмотров
- Сайт на битрикс100 просмотров
- Cайт на битрикс с магазином91 просмотр
- Сайт на битрикс105 просмотров