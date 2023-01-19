Scriptwizard

Работаю c php/mysql/jquery/ajax/xml/json начиная с 2006 г.

большой опыт в regexp, curl – написание парсеров и не только

template engines – smarty, twig

cms bitrix, joomla, opencart, wordpress, modx есть свой mvc движок

фрэймворки kohana, codeigniter, symfony

zoook.ru, yokot.ru

оба интернет-магазина работают на написанном мной движке(cms основанная на моем фреймворке) на который я натянул старый их дизайн

(нужно было перевести сайты с asp net на пхп mssql)

3.5 года работал удаленно в фирме по доведению до готовности/поддержке сайтов на битрикс и других движках

исправлял программные(пхп/js) и css баги

Последнее время много писал на wordpress

вот ссылка на мой профиль на fl.ru

https://www.fl.ru/users/scriptwizard/info/

Свободный письменный и устный английский, базовый французский.

готов выполнять Ваши задания.