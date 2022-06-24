toptenov

Евгений toptenov

 
29 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Java / Python Developer

Языки и библиотеки:

• Python:

- FastAPI

- Django

- DRF (django-restframework)

- BeautifulSoup

- requests

- Selenium

- openpyxl

- pdfminer.six

- fpdf

• Java

• SQL

- SQLite3

- PostgreSQL

• HTML

• CSS

• XML

• JSON

• GIT

- GitHub

- GitLab

• Docker

- Docker-compose

Операционные системы:

• Linux

- bash

- vim

- ssh

• Windows

• iOS

• Android

Деплой приложения на хостингах:

• Heroku

• Beget

PythonPostgreSQLAndroidHTMLCSSiOSLinuxDjangoJavaDockerBashSelenium
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
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Отзывы заказчиков
guest_16560810729117
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Решить задачку на Postman
Спасибо, за хорошо выполненную работу! Очень быстро, всем доволен
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
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1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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