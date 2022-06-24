Java / Python Developer
Языки и библиотеки:
• Python:
- FastAPI
- Django
- DRF (django-restframework)
- BeautifulSoup
- requests
- Selenium
- openpyxl
- pdfminer.six
- fpdf
• Java
• SQL
- SQLite3
- PostgreSQL
• HTML
• CSS
• XML
• JSON
• GIT
- GitHub
- GitLab
• Docker
- Docker-compose
Операционные системы:
• Linux
- bash
- vim
- ssh
• Windows
• iOS
• Android
Деплой приложения на хостингах:
• Heroku
• Beget
Я против войны в Украине!
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$10
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Спасибо, за хорошо выполненную работу! Очень быстро, всем доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую
Тестирование ПО
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга