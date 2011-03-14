Копирайт. Рерайт. Переводы. Написание статей. Контент
Основные виды работ:
1. Копирайт.
2. Рерайт.
3. Написание статей.
4. Переводы с английского, украинского, венгерского.
5. Контент(наполнение) для сайтов, тексты, картинки, фотографии, тесты, игры и т.д.
Дополнительные услуги:
1. Создание сайтов на HTML, PHP, DLE, Joomla, WordPress, Flash.
2. Работа с Photoshop, Corel, After effects.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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Переводы
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