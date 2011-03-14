ujmisha

Михаил Заяц ujmisha

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Копирайт. Рерайт. Переводы. Написание статей. Контент

Основные виды работ:

1. Копирайт.

2. Рерайт.

3. Написание статей.

4. Переводы с английского, украинского, венгерского.

5. Контент(наполнение) для сайтов, тексты, картинки, фотографии, тесты, игры и т.д.

Дополнительные услуги:

1. Создание сайтов на HTML, PHP, DLE, Joomla, WordPress, Flash.

2. Работа с Photoshop, Corel, After effects.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1986
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3070
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3168
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#8812
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#9471