Необходимо установить SSL сертификат на Tomcat (для Jira). В новых версиях Хрома они форсируют использование https вместо http и поэтому в большинстве случаев мы получаем отзывы что система "не работает".По сути надо просто проделать все ...
- $75Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1500
Здравствуйте, необходимо разработать отличающийся и более удобный интерфейс (десктоп и моб версия) Разработка движка на основе http://www.3dtuning.com/ru-RU/tuning/nissan/skyline.gt-r/2.door.coupe-r33.1995 - пример. Необходимо реализовать поддержку следующих машин: Skyline r32, r33, r34, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Нам необходим механизм создания виртуальных машин с windows и с установленным браузером Google Chrome и с Excel. В день нам необходимо создавать до 30 виртуальных машин с разными ip адресами РФ и с разным железом. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Добрый день. С помощью API нужно реализовать добавление рекламной кампании с одними и теми же настройками для всего списка стран. В самой системе реализованно добавление конкретной выбранной страны. И руками приходится дублировать ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Доброго времени! Требуется человек, умеющий работать с WIX API. Проект - интерактивная таблица для конструктора WIX, с возможностью ввода данных пользователями и рубрикатором. Предыдущий "работник" сделал его с массой недоделок, взял деньги, обещая всё ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Необходимо приложение для Фитнес-браслета mi band Которое помимо всех своих обычных функций должно уметь - отправлять пуши пользователю - передавать данные о активности и показатели на сторонний сервис ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $350
ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1Cq0RvSWwIBqOmkFtDET73WhZp6YNSWyf Коротко: необходим парсинг максимально возможного количества данных об арбитражных делах с сайта kad.arbitr.ru за период 2008-2012 гг. с последующей обработкой текстов, где ответчиками выступают ФАС, ФНС и ФТС. Во вложении – ТЗ с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $500
Необходимо разработать веб-сервис (в конечном результате это должен быть десктопный вариант и сервис для Android и IOs). Суть такова: есть 3Д ролик с персонажами. И одному из них необходимо менять голову на ...Закрыт5 лет назад
- $70
На сайте WP установлен и настроен способ оплаты ЯндексКасса. Нужно вывести её на страницу. Работы знающему спецу на 5-10 минут.Закрыт5 лет назад
- $2000
Модели и анимация персонажей уже есть! Необходимо разработать AR-приложение, которое будет помогать засыпать детям. Первая версия приложения может быть найдена здесь: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StarAR.Zasypariki. Исходных кодов к данной версии нет, поэтому необходима разработка с нуля. Предпочтительна работа в Unity, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $70
На сайте сейчас установлена оплата РБКМани. Необходимо сменить её на ЯндексКассу. Модуль кассы установлен и настроен. Нужно только прикрутить её на страницу оплаты. Все подробности в личку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать модуль(плагин) для парсинга информации через API на сайт. Присылайте предложения и цены и сроки реализации.Закрыт5 лет назад
- $10Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно настроить интеграцию с курьерской службой СДЭК. Сайт работает на ocStore, шаблон корзины Simple Ссылка на сайт: www.godofroad.com Вот документация к модулю http://cdek.opencart.ru/documentation/#oc2_downloadЗакрыт6 лет назад