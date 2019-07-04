★ Верстка газет, журналов, книг ★ Оформление обложек книг ★ Верстка электронных книг: fb2, ePub ★ Верстка сайтов ★

☞ Образование:

1992 г. Окончил Львовское ПТУ №22 - фотограф

2001 г. Окончил Львовский Кинотехникум

2006 г. Окончил Национальный университет "Львовская политехника", специальность "Инженер-аналитик компьютерных систем".

2010 г. Слушатель лекций по журналистике организованного Украинским журналистским фондом г.Киев. Тема - «Продвижение интернет-страницы печатного СМИ в Интернете. Привлечение новой аудитории». Спікєри: ● Денис Собеський — работал в «Бизнес Информ» я думаю Вы знаете эту организацию, работал журналистом, редактором далее я возглавлял журнал «Деловод» (У тебе є Інтенет-сайт — ти у бізнесі!); ● Андрій Заблоцький исполнительный директор Украинской ассоциации интернет рекламы задумывался как индустриальный комитет, а в результате создания немножко разрослась и стала еще и организацией (Тенденції розвитку Інтернет-реклами); ● Дмитро Крапівенко — Прийшов разом з Оксаною — редактором матеріалів які надсилаються користувачами для сайта. Я представляю компанію «Делфі» (Досвід проекта — www.Delfi.ua); ● Сергій Руденко оскільки я така людина яка працює в інтернеті, живе в інтернеті в буквальному сенсі цього слова. Керівник групи сайтів — Glavred.info (Досвід проекта — www.Glavred.info).

☞ Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начал в 1992 году фотокорреспондентом в газете «Благовесть». Фотокорреспондент, журналист, стажер, сотрудничал с изданиями: ● газета - «Зов совести», ● газета - «Эхо афганистана», ● культурно-художественного еженедельника - «Воскресенье», ● экономическим еженедельником - «Потребительский рынок». Как художник-оформитель оформил книги серии: ● «Славные Галичане» – повести: ● «Крвавич», ● «Возницкий»; ● публицистические произведения - «Душистый хлеб», ● «Жизнь как исследование»; ● детектива - «Рожденный для продажи»; ● книгу Юрия Рыкова - «Страсть»; ● автобиографическую книгу Заслуженного артиста Украины Сергея Кустова - «Скомороший звездопад»; ● книгу - Поморяны «Вехи истории»; ● научную труд кандидата экономических наук Юрия Бубеса - «Акционерные товарищества» и др.

В работе стремится к воссозданию изобразительными средствами. Журналистика ⇢ автор ряда рассказов и материалов во Львовской прессе.

1996-1999 гг. Звукорежиссер, помощник режиссера-постановщика, сценариста шоу – показа моды пред-а-порте во Львовском Доме моды «Галмода». Со-сценарист, со-режиссер-постановщик шоу показа Дней Моды пред-а-порте во львовском Доме моды «Галмода». Видеосъемка и обработка видеоматериала показа Дней Моды пред-а-порте во Львовском Доме моды «Галмода».

1999-2001 гг. - Менеджер в ТзОВ «Грифон».

2001-2003 гг. - Менеджер-программист в ЧП «Чайка-Л».

2006 г. – Издательство - «Вильна Украина». Технология: верстка в Pagemaker6.5 - допечатная подготовка, вывод на офсетную кальку (пленку) в зеркальной печати через PDF файлы. Далее отгрузка в типографию, где изготавливаются офсетные пластины - с пластин установленных на печатную машины где далее в процессе печати делается отпечаток на бумаге - печатается тираж всех полос (страниц). И.о. начальника компьютерного отдела издательства. Инженер компьютерной верстки, верстка газет: ● еженедельная газета ставропигийного братства - «Успенская башня»; ● завод ОАО «Искра» - корпоративная газета - «Искра информ»; ● польский общественно-культурный двухнедельник - «Gazeta Lwowska»(на польском языке); ● верстка. Сотрудничество с издательством «Цвет Про» и др.

2006-2007 гг. - Программист-электронщик вышивального участка Львовской фабрики "Юность". Оцифровка рисунков узоров художников предприятия для последующей подготовки для вышивания на полотне ткани заряженной в вышивальную машину с цифровым программным управлением контроля вышивания швейными иголками со шпульками по ткани. Создание цифровых стежков в программе - Wilcom Embroidery Studio, сохранение в файл, перепрограммирование цифрового файла для загрузки в автоматизированную с числовым программным управлением вышивальную машину немецкого производства - SAURER.

С 2007 года по семейным обстоятельствам переехал в Севастополь и работал в газетах:

2007-2008 гг. Еженедельник полноцветная газета - «Севастопольская газета» — технология печати - офсетные пластины. Оператор компьютерной верстки газеты, верстка полос газеты, допечатная подготовка макетов к печати, фотокорреспондент, журналист.

2008-2012 гг. Ежедневная полноцветная газета - «Слава Севастополя» — технология печати - офсетные пластины. Инженер компьютерной верстки газеты, верстка ЧБ/CMYK полос ежедневной газеты, допечатная подготовка полос макетов, вывод на офсетную кальку (пленку) через PDF-файлы, отгрузка в типографию; работа на редакционном сайте – www.slava.sebastopol.ua (slavasev.ru): администрирование, ведение, контент-менеджер, программирование, создание/редактирование страниц/разделов. Организация работы журналистов на сайте газеты; Организация, сопровождение: "Опросов", "Голосований". Администрирование, ведение: страниц сайта газеты в Соц.сетях ⇢ Facebook,⇢ Twitter,⇢ Вконтакте, etc. В условиях предприятия проводил установку⇢ Операционной Системы линейки семейства (ОС) Linux - Linux Mandriva (2008, 2009) Powerpack GPL (General Public License); внедрение в условиях предприятия офисного пакета ⇢ OpenOffice.

2013 г. - Журналист, автор публицистического материала — «Посадка и высадка без проблем» г.Севастополь.

2013 г. - Журнал Пенсионного фонда Украины - «Пенсионный Вестник» г.Киев — журналист, внештатный корреспондент. Автор интервью с Кульковым Юрием Анатольевичем — начальником Главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе.

2014 г. - Еженедельник «Севастопольские известия» — журналист, внештатный корреспондент, автор культурологического журналистского материала — «Севастопольские этюды» в рамках «Севастопольской творческой мастерской».

2014 г. - Издательство «Олди-Плюс» г.Херсон — верстальщик-дизайнер. Верстка: ● учебников, ● монографий, ● методичек, ● лабораторных заданий, ● научной литературы и т.д., для высших учебных учреждений Херсона.

2015 г. - Журнал - «Театральная беседа» г.Львов — журналист, внештатный корреспондент. Автор материалов: "Три щастя" (отрывки из книжки - "Житейське море"), "Це діти водять батьків до театру, а не навпаки", и д.т.

2019 г. - Типография - «Каламо-Пресс» - Ci-ti-Pi(Computer to Plate) Heidelberg - Дизайнер полиграфии: 90х50 (Визитки); 210х100 (Еврофлаеры); 105х148 (листовки А6); 148х210 (листовка А5); 210х297 (листовка А4); 297х420 (листовка А3); 297х420 (баннер А2); Булеты и т.д. Допечатная подготовка макетов, Препресс.

☞ Дополнительная информация:

► Верстка ??— газет, журналов, книг.

► Журналист — автор материалов во: Львовской, Севастопольской, Киевской прессе.

► Фотокорреспондент — автор материалов: во Львовской, Севастопольской, Киевской прессе.

► Звукорежиссер — звукорежиссер, сценарист, помощник режиссера-постановщика, музыкальное сопровождение шоу программы показа моды пред-а-порте во львовском Доме моды «Галмода». Координация выступлений творческих музыкальных коллективов в перерывах между показами демонстрации моды.

► Допечатная подготовка макетов к отгрузке типографии.

► Продвинутый пользователь: ОС Windows; Internet.

► Пользователь операционной системы — (ОС) Linux Redhat; ● операционной системы (ОС) Linux Mandriva PowerPack 2008\2009.

► Пользователь — операционной системы (ОС) Macintosh (Mac OS)

► Программы: ● PageMaker 6.5; ● InDesign; QuarkXPress 404; ● Adobe Illustrator; ● Corel Drow; ● Adobe Photoshop; ● Microsoft Office: Microsoft Word (Презентации - Microsoft PowerPoint); ● Adobe Acrobat Pro; ● TV-Cleaner; ● ABBYY FineReader; ● Adobe Type Manager Deluxe; ● Acrobat Distiller; ● Open Office; ● SWiSHmax.

► Навыки: Создание web-сайтов; ● HTML+CSS; ● PHP(базовые); ● MySQL(базовые); ● Javascript(базовые); ● PhpMyadmin; ● Wordpress; ● Joomla; ● Создание - Flash-баннеров (статических, динамических) - SWiSHmax; ● SEO-поисковая оптимизация, создание семантического ядра сайта; ● Верстка электронных HTML-писем; ● Верстка электронных книг - fb2 - редактор - FictionBook Editor2.6.6; ● ePub - редактор - Sigil.

☞ Контакты:

Web-сайт

☎ Viber, WatsApp ⇢ +79781140926 (только в режиме чата) | Telegram chennal ⇢ @WiktorG

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