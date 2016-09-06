Доработать перенос ТиС => УТ 11.3

[b]ЦЕЛЬ:[/b] Автоматизация и доработка форм обмена данными. [i] Краткое описание:[/i] 1. Доработка и настройка формы обмена 2х (двух) баз данных 1с с различной конфигурацией на идентичной версии платформы. Импорт операций движений средств и номенклатуры из одной базы 1С ...
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Добрый день. ТиС релиза 936. УТ релиза 11.3.1.109. Необходимо доработать типовой перенос данных ТиС - УТ 11. Подробности - в ТЗ. Пароль на архив: 321
Я ищу специалиста с большом опытом переносов данных. Так как выгрузка из ТиС, то немало кода в конвертации придется писать в стандарте 1С 7.7. Желательно, чтобы Вы могли уделять проекту хотя бы 4 рабочих часа в день, т.к. впереди еще много этапов работы.
Особенности задачи:
1) мд-файл ТиС: https://yadi.sk/d/WRXytPEFvsRTK
2) УТ 11.3 практически типовая, доработки в основном касаются реализации того, что требуется по ТЗ.
3) Разработку нужно вести на нашем удаленном сервере. Т.к. ТиС очень тяжелая база.
4) В данный момент интересует этап переноса нормативно-справочной информации. Нужно оценить пока только его и еще даунгрейд правил конвертации на релиз 936. То есть перенос остатков - следующий этап.
5) Также может оказаться, что из-за большого размера исходной базы выгрузка данных из ТиС прерывается с ошибкой недостатка памяти. В этом случае необходимо будет реализовать такие доработки: http://infostart.ru/public/304008/
Но этот этап пока не оценивайте. Займемся им, если потребуется.
6) Доступ на просмотр баз могу прислать по запросу.
7) Как исходные правила надо использовать из комплекта поставки УТ 11.3.1. Все необходимые файлы обработок, исходные правила - все предоставлю. КД уже развернута на сервере также.
8) Если у Вас высокий рейтинг и/или давно зарегистрированы, возможна выплата аванса за работу после заключения сделки на этом сайте.
9) При работе необходимо соблюдать эти рекомендации: https://yadi.sk/i/XpwMAA9fvsTAe
Пожалуйста, пришлите оценку стоимости этапа реализации переноса НСИ (и также надо сделать даунгрейд правил до релиза ТиС 936), а также сроки и время, когда сможете начать работу.
Если есть вопросы по задаче, задавайте, отвечу всем оперативно.
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