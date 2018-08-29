Рассылка документов и писем из 1С

Требуется создать обработку в виде отчёта для анализа цен по номенклатуре во вновь создаваемом заказе клиента. Во вложении пример ожидаемого результата. Названия столбцов примерные с примечаниями для разработки, их необходимо будет согласовать в процессе работы ...