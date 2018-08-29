Рассылка документов и писем из 1С

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Добрый день, программа 1С  7.7 стоит на 2008 сервере нужно написать  обработку что бы рассылать документы ( счета, накладные, счета фактуры итд из 1С), почтовый сервер - яндекс.  Обработка работала под 2003 сервером, после смены сервера на 2008 перестала. 

7 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

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