Требуется 3D-дизайнер для разработки функциональных моделей светильников и аксессуаров, оптимизированных для 3D-печати. Опыт работы с аналогичными проектами является преимуществом. Ищем креативного специалиста с интересом к 3D-печати для создания уникальных решений.
Ищем 3D Generalist'а для удаленной работы
Я ищу 3D Generalist'а, который умеет творить магию на всех этапах — от моделирования и текстурирования до анимации и финального рендера.
Если ты способен превращать идеи в визуальные шедевры, делать их живыми и вдохновлять, то тебе к нам! Работаем с Cinema 4D, Redshift, After Effects или другими крутыми связками, которые помогают создавать вау-эффект.
Предстоит не просто выполнять задачи, а быть человеком, который принимает решения и предлагает крутые идеи, делая проекты сильнее и интереснее.
Работа включает создание не только статики, но и моушн-дизайна: анимации, которые цепляют, работают на рекламу и выглядят суперсовременно.
Также в твоих руках будет разработка 3D-сетов для дизайна и коммуникаций.
Мы ищем не просто исполнителя, а того, кто может взять на себя ответственность за результат, вдохнуть в проект жизнь, проработать детали и предложить смелые решения.
Командный дух важен, но и самостоятельность, готовность брать инициативу — маст-хэв!
Человек нужен за пределами России.
Шлите в личку CV. Удаленно, фултайм.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходима 3D-модель памятника, созданная на основе предоставленного фото. В процессе работы требуется предоставление промежуточных скринов для контроля выполнения задания.3D-графика1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $7
Требуется создать 3D-модель робота в Blender. Задача несложная, идеальна для специалистов в области 3D-графики. Подготовьте качественную модель, соответствующую требованиям проекта.3D-графика5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуются CG дженералисты, умеющие работать в Unreal Engine для создания синематиков на основе текстового описания и раскадровки. Проект исторический, работа с Metahuman обязательна. Срок занятости: декабрь-январь. Необходимо предоставить примеры работ.3D-графиканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется 3D дизайнер для создания анимаций коротких роликов, таких как Reels и Shorts. Необходимо предоставить портфолио и примерный прайс для оценки. Отклики без этих данных не рассматриваются.3D-графика2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $500
Ищем графического дизайнера для создания 3D-персонажей и анимаций для мобильного приложения. Персонаж Павел Дуров в костюме охранника должен быть проработан с различными действиями и выражениями лиц, на фоне банковского хранилища. Задача включает оформление фонов и стилизованные анимации. Цена договорная.3D-графика2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется 3D-дизайнер с опытом работы в After Effects и Blender для выполнения задач по анимации и созданию визуалов. Необходимо разрабатывать кейс-визуалы для рекламных кампаний, а также графику и анимации для SMM. Обязательное знание указанных программ и умение быстро выполнять задачи.3D-графиканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист по 3D моделированию для долгосрочного сотрудничества. Необходимо предоставить примеры работ для оценки уровня. Ожидаются регулярные заказы для опытных 3D моделлеров.3D-графика9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист для создания примитивной модели с правильной ретопологией в Blender. Имеется заготовка, которую необходимо доработать. Ожидается качественная работа с учетом всех нюансов 3D-графики.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищется 3D-визуализатор/дизайнер для создания визуализаций общественного пространства, включая стенд. Требуется креативный подход и опыт работы в 3Dmax или Blender. Портфолио обязательно.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад