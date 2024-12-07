Я ищу 3D Generalist'а, который умеет творить магию на всех этапах — от моделирования и текстурирования до анимации и финального рендера.

Если ты способен превращать идеи в визуальные шедевры, делать их живыми и вдохновлять, то тебе к нам! Работаем с Cinema 4D, Redshift, After Effects или другими крутыми связками, которые помогают создавать вау-эффект.

Предстоит не просто выполнять задачи, а быть человеком, который принимает решения и предлагает крутые идеи, делая проекты сильнее и интереснее.

Работа включает создание не только статики, но и моушн-дизайна: анимации, которые цепляют, работают на рекламу и выглядят суперсовременно.

Также в твоих руках будет разработка 3D-сетов для дизайна и коммуникаций.

Мы ищем не просто исполнителя, а того, кто может взять на себя ответственность за результат, вдохнуть в проект жизнь, проработать детали и предложить смелые решения.

Командный дух важен, но и самостоятельность, готовность брать инициативу — маст-хэв!

Человек нужен за пределами России.

Шлите в личку CV. Удаленно, фултайм.