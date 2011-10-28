Нужно сделать 3д-модель по представленым чертежам .двг Конструкции металлические. Колонны, балки, косынки, пластинки итд - настоящий транс и медитация для любителей помоделить. Все образмерено. Задача - выявить возможные нестыковки и их оперативно устранить. ...
Создание чертежа и схемы
Из скана «рисунок 3.jpg» нужно в автокаде сделать чертеж с точными размерами.
Из получившегося чертежа сделать СХЕМУ зонирования первого этажа и пристроенного широкого балкона («рисунок 1.jpg», «рисунок 2.jpg»)
В файле «рисунок 4.jpg», уже показана примерная схема зонального распределения.
Но это сделано для второго этажа, тоже самое показано в «рисунок 1.jpg».
В файле «рисунок 2.jpg» показана схема зонального распределения на первом этаже.
Колонны и расстояния между ними желательно расставить на примерно равных расстояниях.
Расстояния 3 и 4 метра добавленные к уже существующим перегородкам – условны, они возможно немного изменятся, в зависимости от удобства расположения. Существующие перегородки вероятно тоже могут сместиться (см. рисунок 3.jpg).
В файле «рисунок 2.jpg» показано что из одного (правого) санузла сделана душевая кабина. А из левой химическая лаборатория при кабинете косметологии, она спрятана за шторкой, без дверей.
Нужно еще предусмотреть, зону отдыха и ожидания клиентами с диванами и столиками, а так же место под кованную винтовую маленькую лестницу. Кованные перила на лестнице такие же, как и перила на втором этаже.
Комната директора на 2-м этаже отделена от зала окнами с жалюзи для наблюдения за сотрудниками.
Файлы в приложении, срок выполнения: 29/10/2011 20-00
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