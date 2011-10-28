Создание чертежа и схемы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка205 просмотров

Из скана «рисунок 3.jpg» нужно в автокаде сделать чертеж с точными размерами.

Из получившегося чертежа сделать СХЕМУ зонирования первого этажа и пристроенного широкого балкона («рисунок 1.jpg», «рисунок 2.jpg»)

В файле «рисунок 4.jpg», уже показана примерная схема зонального распределения.

Но это сделано для второго этажа, тоже самое показано в «рисунок 1.jpg».

В файле «рисунок 2.jpg» показана схема зонального распределения на первом этаже.

Колонны и расстояния между ними желательно расставить на примерно равных расстояниях.

Расстояния 3 и 4 метра добавленные к уже существующим перегородкам – условны, они возможно немного изменятся, в зависимости от удобства расположения. Существующие перегородки вероятно тоже могут сместиться (см. рисунок 3.jpg).

В файле «рисунок 2.jpg» показано что из одного (правого) санузла сделана душевая кабина. А из левой химическая лаборатория при кабинете косметологии, она спрятана за шторкой, без дверей.

Нужно еще предусмотреть, зону отдыха и ожидания клиентами с диванами и столиками, а так же место под кованную винтовую маленькую лестницу. Кованные перила на лестнице такие же, как и перила на втором этаже.

Комната директора на 2-м этаже отделена от зала окнами с жалюзи для наблюдения за сотрудниками.

Файлы в приложении, срок выполнения: 29/10/2011 20-00

AutoCAD
14 лет назад
Slodeep
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

HelenBond
42 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
29 дней

Заявки фрилансеров

HelenBond
42 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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