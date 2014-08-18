Карта является психологической Необходимо её перерисовать и улучшить соединение кружочков и линии - кружочки должны ровно соединяться линиями (расположение кружочков на поле точно такое же как в приложении) ... и сделать карту активной ...
Флеш-открытка
Необходимо сделать открытку с анимацией для строительной компании. Такая интерактивная открытка должна включать в себя изображения зданий и поздравление с днем строителя. Желательно выполнить вес в кротчайшие сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Анимация6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Есть flash анимация. В ней нужно сделать вызов JS функции с другого моего домена. Разместить JS на домене с flash не могу. Может быть есть еще какие-то способы вызвать js-функцию с другого домена?Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
необходимо создать анимационный ролик на тему электроснабжения, согласно ТЗ.Анимация17 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать баннер для сайта инвестирования. Есть идея, картинки и почти готовый текст. Требуется только все смонтировать бюджет не очень большой, но все это обсудим лично. Ссылку на сайт ...Анимация22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо подготовить анимацию взрыва для аркадной игры. За основу можно взять взрывы из игры "Sky Force"(доступна для Android, iOS): http://youtu.be/ZWnGY3cX8BI?t=7m18s http://youtu.be/4wdeanUiMkA?t=32m12s https://www.youtube.com/watch?v=mU4G3VNrpDI Желательно, что б в ...Анимация3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать флеш баннер требования Flash-ролик Создайте флэш-ролик в формате swf. Ролик должен изменяться в размере пропорционально изменению масштаба браузера. При создании flash-ролика в первом ...Анимация3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Анимация простейшая - индикатор загрузки. К загрузке он не привязан, должен работать автономно, как гиф-ка. Но есть несколько осложнений: 1) Флэшка должна вызывать удаленный javascript. 2) Каким-то образом флешка должна стать невидимой по ...Анимациянет заявокЗакрыт11 лет назад
Создание презентации товара. Пример http://www.guardindustrie.ru/information/video_prezentaciya_produkcii/video_protect_guard должно быть лучше. Ссылка на материал: http://akvahim.com.ua/vodoottalkivayushhaya-propitka-gidrofobizator-akvaxim/ Ролик для фоторамки, поддерживает фото и видео такого формата: https://yadi.sk/i/gaSTf6Z1Y3km6Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями. Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес. Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
1.Анимированная карта с контактами в регионах. 2.Анимация логотипа на сайте. Движение вокруг своей оси. Не для вашего портфолио. Подробности выбранному исполнителю. От вас- отзывы+портфолио.Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад