Створення 3D анімації лого

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Открыт3 заявки30 просмотров

3D анімація самого лого з екшн ефектами, як інтро. Не через Afterefects або схожі платформи типу Envato, треба гарна робота та ідеї. Для підрозділу ЗСУ. По прайсу, скажіть самі скільки це буде коштувати.

3D-моделированиеАнимация логотиповАнимация объектовСоздание превью
14 дней назад
Андрій
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Анимация
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