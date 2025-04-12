Требуется выполнить ряд работ по анимации в Maya. Ожидается качественное исполнение без излишних усложнений. Подробные задания и референсы предоставлены.
Створення 3D анімації лого
3D анімація самого лого з екшн ефектами, як інтро. Не через Afterefects або схожі платформи типу Envato, треба гарна робота та ідеї. Для підрозділу ЗСУ. По прайсу, скажіть самі скільки це буде коштувати.
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