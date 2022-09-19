Необходимо разработать 10 слайдов для экранов в клиниках 'Здоровье' с использованием сдержанных серых тонов и акцентных цветовых элементов. Размер изображений 1920x1080, допускаются как статичные, так и анимированные варианты. Цель - продемонстрировать ассортимент услуг и высокое качество работы врачей и оборудования. Предоставляется таблица с текстовым наполнением, содержание можно изменять.