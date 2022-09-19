Баннера для сайта женской одежды

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Закрыт45 заявок711 просмотров

Здравствуйте для сайта https://monfristyle.com/ неободимо создать 3 банера на главную страницу. 

С нашей стороны есть фотографии/контент.

C вашей стороны нужна идея и реализация. 

Сразу после этой работы будет следующий проект на реализацию новогодних баннеров.

Пожалуйста откликаться дизайнерам с опытом и креативностью, спасибо!

3 года назад
web_development
Сергей 
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