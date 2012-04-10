Нужны тематические флеш-баннеры

Компания, которая специализируется на рынке инновационных технологий в области защиты информации, нуждается в тематических флеш-баннерах. Это не должны быть тупо рисованные мульты: в анимациях должны присутствовать фотографические объекты (их вы находите сами).

Эти анимации должны передавать суть одной из разработанных технологий.

Если бы мы, предположим, разработали штопор, то в анимации нужно было бы показать процесс его использования. Чтобы человек понял, зачем ему вообще штопор.

Суть разработки вместе с описанием ожидаемой анимации скинем по запросу.

Скинем приватным сообщением, а в ответ будем ждать оценку по срокам выполнения и стоимости.

Для начала нужно сделать один-флеш баннер с такой размерностью: ширина ровно 155px, высота в диапазоне от 155px до 200px. Причем чем меньше будет высота, тем лучше (т.е. 155 px - идеально). Посмотрим, как пойдет дело, потом будут заказы на размеры побольше.

Оплата по webmoney.