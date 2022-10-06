Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно сделать оформление страницы портфолио для сайта и 12 баннеров по нашим проектам, есть ТЗ и примеры для каждого баннера. Есть идея как будет выглядеть страница портфолио, баннеры нужно сделать разных размеров. Ссылку на на сайт, тз с примерами вышлем в лс.

Работа до полного утверждения!

Бюджет 100$. Сроки 4 дня.