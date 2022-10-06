Требуется отрисовать логотипы и баннеры для Яндекс Дзен и группы ВКонтакте. Необходимо создать креативные графические решения, соответствующие требованиям платформы. Подходите к задаче с учетом специфики целевой аудитории и особенностей бренда.
Оформить портфолио для сайта, баннеры
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужно сделать оформление страницы портфолио для сайта и 12 баннеров по нашим проектам, есть ТЗ и примеры для каждого баннера. Есть идея как будет выглядеть страница портфолио, баннеры нужно сделать разных размеров. Ссылку на на сайт, тз с примерами вышлем в лс.
Работа до полного утверждения!
Бюджет 100$. Сроки 4 дня.
Выбранный исполнитель
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