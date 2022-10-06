Оформить портфолио для сайта, баннеры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок1042 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. 

Нужно сделать оформление страницы портфолио для сайта и 12 баннеров по нашим проектам, есть ТЗ и примеры для каждого баннера. Есть идея как будет выглядеть страница портфолио, баннеры нужно сделать разных размеров. Ссылку на на сайт, тз с примерами вышлем в лс. 

Работа до полного утверждения! 

Бюджет 100$. Сроки 4 дня.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

rchumak
25 лет
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$100
5 дней
Escrow
Спасибо Роману за оформление страницы портфолио для сайта. Все баннера были готовы в обговоренные сроки. Дизайн баннеров очень понравился, быстро вносил правки. Приятный в общении. Рекомендуем.
Первый раз работали с Иваном. Замечательный заказчик с интересным проектом) Понятное ТЗ, приятный в общении, быстрая оплата. Все понравилось, рекомендую к сотрудничеству! 🥳

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